璟德迎5G商機 業績衝

高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）今年受惠5G手機持續出貨帶動，加上疫情推動遠距上班及遠距教學需求，推升筆電及遊戲等訂單，目前訂單能見度約2至2.5個月，今年將持續擴大全球市占率，5G智慧手機需求下半年將浮現，今年5G貢獻智慧手機應用營收可望達二到三成。

璟德產品應用在智慧手機、筆記型電腦、無線通訊產品，近期更切入車用市場，璟德表示，過去筆記型電腦每年成長率約1%至2%，今年受疫情影響成長一到兩成，推升元件及模組等需求，此外無線網路新技術升級到WiFi 6（802.11ax）世代，加上雙模三頻，也帶動元件用量，出貨量已經開始增溫，上半年WiFi 6占無線網路比重約為10%，下半年更將明顯成長。

愛立信上修2020年5G用戶數，從1.5億戶提升到1.9億戶，法人預期5G手機也將快速成長。璟德表示，今年起感受到客戶對5G手機的拉貨需求明顯提升，因5G手機元件數量較4G呈現倍數成長，雖然換機需求先前略為推遲，但目前觀察下半年需求浮現，預估今年5G元件占整體智慧手機應用營收來到二到三成。

璟德也積極布局車聯網應用，預期車用元件不會像智慧手機有這麼大的量，但車上的無線網路、藍牙、智慧鑰匙、胎壓等感測器，都需要元件，目前車用市場剛開始，量不大，但價格不錯，毛利率高於平均水準。

璟德今年以來營運表現亮眼，4、5月營收均有1.7億元以上水準，創下歷史新高。法人看好，璟德第2季營收可望刷新歷史新高紀錄，營收可望逐月創新高，下半年營運優於上半年。