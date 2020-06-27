唐榮、燁聯 下周估開漲盤

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

兩大不銹鋼上游供應商唐榮（2035）、燁聯下周將開出7月內外銷盤價，在大陸企業復工、歐美相繼解封帶動國際鎳價走穩下，主力的300系列產品可望以漲盤定調，將是連續第三個月漲價，有利兩業者營運表現。

市場人士表示，台灣不銹鋼市場受疫情影響，今年前四個月呈現疲軟情勢，而自大陸加速復工，吸引當地上下游布局原料庫存，隨原料成本墊高，唐榮和燁聯同步在5、6月調漲價格。

以300系列熱冷軋來看，5月漲價每公噸2,000元、6月漲價每公噸1,000元，兩個月合計調漲3,000元，逐步擺脫低迷市況。

而觀察近期市場變化，隨著亞洲地區疫情逐漸退燒、大陸復工進一步加快，以及歐美疫情也出現趨緩情況，帶動鎳價行情持續走穩。

依英國金屬交易所（LME）鎳價走勢為例，5月平均行情為每公噸1.21萬美元，6月為每公噸1.27萬美元，平均上漲約每公噸600美元。

業者進一步指出，即將於下周開出7月盤價的唐榮和燁聯兩大上游廠，一向以每月的鎳價走勢為依據，進行新盤價調整，依據本月原料價格變化，同時以300系列產品含鎳量8%進行估算，兩大供應商新盤價有上漲每公噸1,000至1,500元的空間。業者並認為，國際鎳價在第2季完成築底後，第3季有機會隨著各國進一步解封、帶動需求增加而上攻，進而激勵中下游加工廠提高庫存水位，挹注唐榮和燁聯營運增溫。

鎳價 燁聯 漲價

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