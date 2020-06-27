信驊、譜瑞 疫外贏家

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

新冠肺炎疫情推升遠距應用，進而帶動伺服器拉貨動能強勁，對伺服器遠端管理晶片（BMC）需求大增，法人點名信驊（5274）優先受惠。另外，因傳輸資料量幾乎年年倍增，為減少高速傳輸時的訊號衰減或時序錯位，高速傳輸晶片的Retimer有助修正訊號，因雲端資料中心需求增強也帶動譜瑞出貨放量。

信驊為遠端伺服器控制晶片業者，因近期雲端資料中心建置趨勢不減，英特爾將推出新伺服器平台，業界人士分析，除了伺服器主機板需要使用BMC晶片，連硬碟、固態硬碟以及Switch等應用也使用BMC作為即時監控資料儲存狀況及網路流量等功能。在5G與資料中心等需求推動下，BMC市場規模逐步擴大。

法人推估，信驊目前有超過六成的BMC市占率，市場需求增加將再提升BMC出貨成長。

高速資料中心成為趨勢，要提升訊號傳輸的效能，靠晶片內Retimer元件修正訊號，法人指出譜瑞的PCIe Redriver、Retimer主攻伺服器市場，也會隨雲端資料中心需求增強而放量。

信驊

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