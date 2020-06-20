信驊接單暢旺 今年營收看增15％

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，打亂全球電子產業和5G基礎建置的時程，信驊是全球第一大伺服器管理晶片供應商，由於全球居家上班、遠距會議等趨勢成長，整體網路設備的快速升級，帶動伺服器、資料中心、企業雲端等訂單穩健增長，信驊董事長林鴻明將全年營收成長由原先的10%調升到15%。以下為專訪紀要：

圖／經濟日報提供

問：今年因疫情影響，全球5G基礎建設遞延，如何看待此次衝擊？

答：此次疫情帶來大幅度改變企業的工作型態、教育的教學模式，也可以看到消費者的使用行為逐漸改變，都將對雲端愈來愈依賴，這樣的轉變不只是短期，將是一個長期性的持續進行，因此當雲端的重要性更顯著時，信驊BMC晶片就會是正面的成長。

至於5G建置的延後，其實5G可以創造一些新的可能和需求，雖然這些新應用的發生因疫情的因素而延後，但長期來看還是會補足。

問：對第2季和下半年景氣的看法？

答：目前來看第2季很正面，第3季也算是不錯，因為產業特性，信驊雲端客戶下單的時間不會很早，以第4季來說，只會給forecast，所以在現在這個時間點，到第3季為止，都是很不錯的情況。

另外，美國對華為禁令升級，由於華為在伺服器零組件取得受限，信驊的客戶浪潮有機會取得更多市占，這部分也將是營運的成長動能之一。

問：信驊在2018年推出Cupola 360影像處理晶片，經過近兩年布局，如今在疫情的影響下，帶動視訊會議的提升，如何看此產品的前景？

答：信驊的Cupola 360影像處理晶片有多鏡頭廣角、拼接等競爭優勢，用在視訊會議上的效果很棒，而這樣的產品在市面上其實非常少，所以這項產品有很大的機會在視訊會議等方面取得很多商機。

同時，信驊目前也在開發下一代的晶片，希望可以應用安控、車用當中，主要以後裝市場為主，也期盼Cupola 360影像處理晶片可以成為營運的第二隻腳。

問：信驊在企業社會責任方面不遺餘力，包括2013年跟新竹家扶中心合作「書香輪動」計畫， 2014年以「信扶書香」為主題持續推動獎勵閱讀，目前公司在這部分的著墨還有哪些？

答：信驊深信縮短城鄉差距應該從教育做起，所以在2013年開始跟新竹家扶中心合作「書香輪動」計畫，希望滿足孩童的閱讀樂趣， 2014年更以「信扶書香」為主題，持續推動獎勵閱讀，除添購600多冊新書贈與新竹家扶中心，做為偏鄉地區兒童的課外圖書之外，並贊助博幼基金會「弱勢家庭學童課業輔導」，期望身處偏鄉的兒童都能獲充足資源。

2017年開始，信驊感念於教育資源的分布不均，開始提倡偏鄉孩童適性發展，針對體育音樂類傑出孩子投入資源，除如往常一般補助各級學校硬體設施修繕補齊，讓孩子能無憂的學習外，也積極提供經費支援體育音樂類活動，包含南投縣原聲合唱團經費援助，以及贊助台東卑南國中的棒球隊柔道隊寒訓活動經費，經費贊助台東龍舟輕艇隊等，讓孩子能夠在無後顧之憂的情況下專心發揮所長。