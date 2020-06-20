信驊 迎5G浪潮 獲利大爆發

信驊董事長林鴻明曾說：「我去山上打獵、養家活口，沒想到十幾年下來，我打到了大象，這個成果比我預期的還多很多。」

遠端伺服器控制晶片龍頭信驊在林鴻明帶領下，成立後僅僅八個季度就開始獲利，林鴻明常用象徵豐碩的「大象」一詞，談起「意外」創業之路的成果。

意外創業 繳出亮眼成績

攤開信驊財報，2013年掛牌上市後，每一年的每股純益皆穩定成長，從2013年的7.4元、2014年10.72元、2015年10.79元、2016年14.07元、2017年15.7元，進入到2018年和2019年後，隨著雲端、資料中心需求大幅成長，帶動獲利快速提升，2018年和2019年繳出全年每股純益20.2元、24.39元的亮眼成績單。

這張成績單已超出林鴻明的預期；他表示，創業是人生的意外，也因為選擇與眾不同的產業切入點，最終才能獵到「大象」。

林鴻明創立信驊之前，在台灣老牌IC設計公司矽統科技工作，一直做到副總經理，2003年矽統將繪圖部門獨立為圖誠公司，同時合併美商泰鼎（Trident）旗下繪圖晶片團隊，由林鴻明擔任總經理，後來矽統大股東聯電進行組織調整，林鴻明離開公司。

林鴻明意識到當專業經理人風險大，也因為在產業歷練十多年，想要有自己的舞台，後來跟廣達有了合作機會；當時林鴻明認為，一個新公司要做有利基點的產品，再加上那時廣達董事長林百里表示，未來的電腦運算會像電源，只要一插電就有，雲端趨勢將讓伺服器的銷售大幅提升。於是雙方選擇切入雲端領域，簽定技術合作協議，共同開發雲端伺服器晶片。

林鴻明選擇冷門題目，產業前景看俏，也讓其他大廠看上信驊的潛力。林鴻明創業一年多時，全球第二大IC設計公司博通出了比原始投資十倍以上的收購價，林鴻明一度心動，但想到一起創業的團隊持股不多，他希望大家能共同享受大部分的獲利，所以林鴻明選擇拒絕，隨後甚至降低持股，將其他股份讓給主管認購，林鴻明強調，這個決定讓團隊作戰力大幅提升。

林鴻明在說起信驊創辦過程時，總是以「好的題目」是信驊成功主因，創業之路非常愉快，但也坦言，初期信驊第一顆晶片產品很難打入國際品牌大廠，因為大廠對供應商要求很高，不過信驊走自己的路，先攻進雲端供應商，因為雲端客戶較不介意公司規模大小。

反向併購 奠定產業地位

此外，信驊市占率節節高升，林鴻明說明，有時候不見得是自己做的好，而是競爭對手總會有犯錯的時候，例如財務困難將產品線砍掉，因此林鴻明沒有想太多，一步步做好自家產品，將公司在產業的市占率逐漸拉升。

2016年時，當年想收購信驊的博通旗下Emulex反被信驊併購，林鴻明這個決策，也奠定信驊往後的產業地位。林鴻明分析，當時信驊在非品牌端的ODM做較好，Emulex Pilot則專精品牌客戶，透過收購可補強信驊在品牌客戶市場的競爭力，而博通伺服器遠端管理晶片事業主要客戶包括英特爾、思科、富士通等，透過收購也讓信驊拿到英特爾、聯想等品牌客戶訂單。

林鴻明強調，當時選擇併購還有一個原因，就是可降低在BMC專利的訴訟風險。

林鴻明解釋，除堅持和決策正確外，還有預想不到的商業模式、產業生態轉變；以臉書來說，起初會去採購戴爾的伺服器，但信驊可以去ODM客製化產品，成本可下降，因此在不知不覺中，臉書、亞馬遜等國際客戶就會以50%和50%的比率，和品牌廠及ODM合作。

此外，產品規格也塑造產業的高門檻，因為晶片裡面需要寫很多軟體，而客戶端換個晶片使用，會產生相容性問題，當客戶群愈來愈多時，也奠定信驊難以取代的價值。

隨著5G世代來臨，雲端運算大幅崛起，伺服器需求快速提升，信驊的BMC晶片毛利率也從2018年第2季的58.72%，拉升至第3季60.64%，至今就一直站穩6字頭大關。

林鴻明精準的決策和長遠的眼光，帶領信驊繳出傲人成績單，每年營運皆維持成長，股價進入千元俱樂部；信驊營收自去年第3季起，受惠伺服器建置需求回溫，加上大陸客戶加強國產化，成長動能強，今年第1季更因疫情升溫，美中客戶同步追單，營收連寫三季新高，展望今年表現仍會優於去年，估今年BMC出貨量年增10%，達950萬套。