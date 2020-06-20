應廣 本季營收有望創高

IC設計廠應廣科技（6716）昨（19）日召開股東會，在新冠肺炎疫情蔓延全球、相關健康用品需求遽增，應廣受惠於健康醫療、網通與NB需求大增，對今年營運展望樂觀，法人推估應廣第2季營收有望再創單季歷史新高。

應廣表示，新型冠狀病毒疫情持續延燒，帶動方便攜式血氧測量器、紫外線消毒器與酒精噴霧機等應用的接單，以及全球宅經濟增溫，遠距交流如線上會議、教學、購物激增，使得伺服器、PC、NB、網通市場量增，進而讓直流無刷馬達（BLDC）產品需求趨升，AD型MCU（微控制器）出貨量相較去年第1季增長了113.9%。整體而言，公司產品應用多元化，相對營收較為穩定。

應廣認為在市場經濟仍受疫情的影響之下，短期終端消費審慎，但上述產品相對穩定，再加上5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁等，使得BLDC產品在第2季的表現成長樂觀，法人認為，應廣產品應用多元化，也擴及印度、東南亞市場，本季營收有機會挑戰單季歷史新高。

應廣的4月及5月營收合計達1.24億元，逼近第1季整季營收1.26億元；累計今年前五月營收達2.51億元，較去年同期成長46.04%，創同期歷史新高。

應廣營收以三大產品線為主，I／O、A／D（Analog to Digital converter）與BLDC微控制器，營收比重分別為35%、42%與23%。

應廣股東會承認去年度財報，每股純益3.57元，並決議每股配發2.7288176元現金股息，若以19日收盤價72.8元計，殖利率約3.75%。