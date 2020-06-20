聽新聞
test
0:00 / 0:00

應廣 本季營收有望創高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
應廣董事長唐燦弼 李孟珊／攝影
應廣董事長唐燦弼 李孟珊／攝影

IC設計廠應廣科技（6716）昨（19）日召開股東會，在新冠肺炎疫情蔓延全球、相關健康用品需求遽增，應廣受惠於健康醫療、網通與NB需求大增，對今年營運展望樂觀，法人推估應廣第2季營收有望再創單季歷史新高。

應廣表示，新型冠狀病毒疫情持續延燒，帶動方便攜式血氧測量器、紫外線消毒器與酒精噴霧機等應用的接單，以及全球宅經濟增溫，遠距交流如線上會議、教學、購物激增，使得伺服器、PC、NB、網通市場量增，進而讓直流無刷馬達（BLDC）產品需求趨升，AD型MCU（微控制器）出貨量相較去年第1季增長了113.9%。整體而言，公司產品應用多元化，相對營收較為穩定。

應廣認為在市場經濟仍受疫情的影響之下，短期終端消費審慎，但上述產品相對穩定，再加上5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁等，使得BLDC產品在第2季的表現成長樂觀，法人認為，應廣產品應用多元化，也擴及印度、東南亞市場，本季營收有機會挑戰單季歷史新高。

應廣的4月及5月營收合計達1.24億元，逼近第1季整季營收1.26億元；累計今年前五月營收達2.51億元，較去年同期成長46.04%，創同期歷史新高。

應廣營收以三大產品線為主，I／O、A／D（Analog to Digital converter）與BLDC微控制器，營收比重分別為35%、42%與23%。

應廣股東會承認去年度財報，每股純益3.57元，並決議每股配發2.7288176元現金股息，若以19日收盤價72.8元計，殖利率約3.75%。

營收 股東會

延伸閱讀

伊朗累計超過20萬人染疫 當局授權各省重啟防疫

土耳其推安全旅遊認證 用QR Code安心玩

探病規定續放寬 固定2時段可探且不再限科別

應廣直流無刷馬達出貨旺 第2季營收衝新高

相關新聞

應廣 本季營收有望創高

IC設計廠應廣科技（6716）昨（19）日召開股東會，在新冠肺炎疫情蔓延全球、相關健康用品需求遽增，應廣受惠於健康醫療、...

熱門新聞

台股本週上漲119點 造紙類指數漲10.5%最多

尾盤爆量、台股收漲1.53點 三大法人賣超84.41億

廣明與惠普和解 股價跳空漲停、委買31萬張

新光金配發現金股利0.4元 吳東進向小股東致歉

台股爆量、外資賣逾百億 法人怎麼解讀？

譜瑞-KY股價創新高 成為第五家千金股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。