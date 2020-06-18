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元太股東會 通過配發2元現金股利

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
元太18日舉行股東常會，通過配發2元現金股利。記者李珣瑛／攝影
元太18日舉行股東常會，通過配發2元現金股利。記者李珣瑛／攝影

元太（8069）今（18）日舉行股東常會，通過配發2元現金股利，並改選董事，其中二席新任獨立董事：張凌寒、顔溪成，餘七席續仼。

元太表示，2020年將追求營收成長、深化技術實力及強化營運體質。今年初，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，衝擊全球供應鏈及經濟發展，面對更加嚴峻之意外情勢，元太科技在高度警覺下，全力配合相關單位執行防疫工作，並提高公司營運防疫措施標準。

同時，即時調度相關資源以確保供應及生產無虞，並與客戶保持密切溝通及合作，以確保出貨之順暢。但基於原已臻疲弱的全球經濟，加諸於疫情影響後是否可順利恢復，將成為影響元太科技營收成長的重要挑戰。

在業務推展部分，元太持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場。電子書閱讀器除螢幕朝向較大尺寸及多疊構的高單價產品之外，亦期於終端產品導入手寫功能以擴大市場。

電子筆記本除了既有產品之深化耕耘、積極推動客戶新產品上市外，亦期彩色印刷電子紙於教育市場之應用，以拓展新成長動能。物聯網之電子紙貨架標籤業務穩定成長，市場動能依舊，智慧電子紙物流標籤的布局也將顯現成果；電子數位看板於醫療照護及交通領域的布局將顯現成果，營收預計將逐步成長。

技術發展方面，除提供效能更佳之黑白電子紙產品外，亦整合產品及生產技術，讓軟性電子紙產品之生產良率持續提升。同時，彩色電子紙產品將進入穩定的量產階段，亦為支持各應用別營運成長之技術重點。而電子書閱讀器及電子筆記本相關技術開發將著重於手寫功能之精進；零售及物流電子紙標籤將專注於省電及無源技術開發，建構產品發展基礎。

營運管理方面則將基於既有穩定基礎之上，除整合技術發展能量，以縮短產品開發週期、加速產品上市時程外，亦持續提升生產效能進行生產自動化。同時，強化運籌管理之靈活度，以期讓產品開發至生產出貨之效率極大化，並成為營運之重要核心競爭力。

元太今年第首季合併營收29.22億元，年減1%，較季15%，歸屬於母公司淨利為7.87億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為0.69元，單季包括營業利益、淨利、EPS均創下近九年來同期的歷史新高。

元太累計今年前五個月合併營收56.14億元，月增10.2%。

元太18日舉行股東常會，完成投票改選六名董事及三名獨立董事作業。記者李珣瑛／攝影
元太18日舉行股東常會，完成投票改選六名董事及三名獨立董事作業。記者李珣瑛／攝影

電子紙 元太

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