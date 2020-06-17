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大股東遭爆疑涉洗錢 汎德永業下跌8.01元收295元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

興櫃股汎德永業(2247)預計7月轉上市掛牌，今(17)卻遭媒體報導爆出大股東疑涉洗錢事件，衝擊股價表現，盤中一度下跌至285元，終場則以295元作收，下跌8.01元，跌幅2.64%。

針對媒體報導，汎德永業今日在公開資訊觀測站公告澄清，汎德永業表示，週刊內容所提本公司董事唐榮椿所涉事件，屬個人事項與本公司無涉，不造成公司財務損害及傷害全體股東的利益，對本公司財務業務並無任何影響。

汎德永業指出，針對週刊報導，本公司與董事唐榮椿並未收到任何調查局來函，嚴正呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。

興櫃高價股汎德永業已準備轉上市掛牌，卻遭到大股東疑涉洗錢的利空衝擊，今日股價再失守300元關卡，以295元作收；汎德永業在2017年10月31日登錄興櫃時一度創下310元高價，今年3月19日股價一度下探至168.7元，之後逐步反彈走高，昨日曾衝達309.5元，逼近歷史天價。

永業 興櫃 股東

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