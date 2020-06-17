櫃買推動可持續發展債券市場 期望年底有首檔發行

為配合政府發展永續金融，櫃買中心總經理李愛玲今（17）日表示，櫃買中心今年將規劃建立可持續發展債券（Sustainability Bond）市場制度，希望今年底能有首檔發行。

櫃買中心指出，可發展債券近年在歐洲快速發展，相較於綠色債券著眼於減緩氣候變遷等環境議題，可持續發展債券另外還包括對人與社會的關懷，其所募集的資金用途需同時涵蓋綠色與社會效益的投資計畫。

舉例來說，全球知名連鎖咖啡店星巴克公司自2016年開始陸續發行了3檔可持續發展債券，其資金用途除了保護生態環境、確保咖啡原料的種植和來源都具有可持續性外，另外透過公平貿易與道德採購，幫助咖啡農民提高咖啡品質與產量，改善弱勢農民的生活。

根據彭博資訊公司的資料顯示，截至2020年6月16止，全球已發行的可持續發展債券共217檔，金額約為975億元，主要以歐洲地區的發行人為主，自2019年起亞洲地區如日本及韓國亦開始發行可持續發展債券。

櫃買中心指出，隨著綠色債券蓬勃發展，櫃買中心推動綠色債券已具實質成效，未來將持續配合政府綠色金融行動方案之規劃，參考國際市場制度，將以ICMA(國際資本市場協會)標準為主，建立可持續發展債券資格認可制度，並期望今年底能有首檔發行。