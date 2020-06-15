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合一即將舉行記者會 上市、櫃生技股表現活潑

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

中天（4128）、 合一（4743）因為有重大訊息要宣布，今（15）日申請停牌。主要是因合一旗下糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，將公布三期試驗第二次期間分析結果，市場都在等待中天集團公布這個消息，然而今天上市、櫃生技股還是表現很活潑，早盤上市個股漲幅達2%，上櫃生技股漲幅達1.5%。

今天全市場都在屏息以待等合一要公布的訊息，生技股表現還是挺活潑，上市的生技股當中，漲幅達7%的個股分別為，晶碩（6491）及康聯-KY（4144）；上櫃的生技表現，基亞（3176）、永日（4120）、健亞（4130）、醣聯（4168）及合世（1781）都攻上漲停。

市場專家認為，合一今天公布的ON101三期臨床試驗結果，直接影響到生技股的多頭走勢，尤其，對於相關疫苗、新藥研發的股價更有指標性意義；另外，也因為疫情，長期醫材需求看好。

中天集團最近好消息不斷，日前合一才剛公布，開發的抗體新藥技術FB825將授權給利奧製藥(LEO)，由於授權金高達5.3億美元（推算約新台幣160億元），包括里程碑4.9億元、4,000萬美元的簽約金，寫下台灣史上最大新藥授權案，合一、中天股價成為資金追逐的寵兒。

上周也宣布，中天生技集團今天將舉行二場記者會，公布ON101三期臨床試驗結果，中天生技集團旗下合一生技與中天上海生物科技兩家新藥公司，共同舉行記者會，由中天生技集團總裁 路孔明親自說明，說明經歷十三年藥物開發歷程的 ON101新藥，在治療糖尿病足慢性傷口潰瘍的多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析結果，本結果為本項三期臨床試驗之最終療效判定依據。

生技股

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