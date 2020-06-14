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飆股的故事／合一新藥解盲題材 牽動後市

經濟日報 / 記者 陳書璿
圖／經濟日報提供
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合一生技及中天生技上周五（12日）宣布15日暫停交易，將進行旗下糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲結果說明。若解盲正向順利，將向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請藥證；此外，ON101三期多國多中心（MRCT）人體臨床試驗已完成台灣、中國大陸與美國收案，預計完成三期臨床試驗後向大陸提出新藥查驗登記（NDA）申請。

不過，合一11日開盤漲停，盤中忽然直奔跌停直到收盤都未打開，上周五（12日）再吃一根跌停，收172.5元。市場猜測，11日賣壓是否與新藥ON101解盲結果有關，或僅是股價近期漲幅過大。

4月以來，合一從24.85元大漲到本月10日收212.5元，漲幅高達755.1%，這波大漲主因主要是合一與丹麥利奧製藥（LEO Pharma）簽下總金額5.3億美元（約新台幣160億元）授權案，包括4.9億美元里程碑款、4,000萬美元簽約金，是台灣史上最大新藥授權案，被納入MSCI小型成分股也是原因之一。

合一抗過敏新藥FB825在今年4月以5.3億美元授權給丹麥皮膚醫學藥廠，除FB825外，2021年預計要完成ON101授權，後年則是FB704A。法人認為，若ON101順利上市，加上先前FB825簽約金入帳，2021年有望由虧轉盈。

若是此次糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲順利，並取得藥證，最快2021年ON101就能在四大目標市場上市。

圖／經濟日報提供
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合一表示，ON101目標四大市場，分別為美國、歐洲、大陸、印度。其中美國市場計畫以醫材進入，最快可以2020年底取得藥證，若美國順利取證，按照一般經驗，歐洲、印度亦可能在同年度取得醫材藥證。至於大陸、台灣，最快2021年就能取證上市。法人估計，美國潛在市場約130億美元、歐洲130億~150億美元、大陸約人民幣1,680億元。

十年磨一劍，合一糖尿病足潰瘍新藥ON101三期臨床試驗第二次期間分析結果即將揭曉，市場相當矚目合一接下來的發展。

再從今年合一最新揭露前十大持股者來看，除中天持有22.27％股權居最大股東，富邦集團蔡明忠、蔡明興，富邦人壽，台新金董事長吳東亮太太彭雪芬也以允德公司代表人身分入列，堪稱大咖雲集。

中天創立於2000年，現已發展為控股公司，採用多角化經營模式延伸觸角。近年來中天集團鴨子划水，積極將營運觸角伸向大陸，旗下有多項產品專利轉給中天上海，也為旗下產品在大陸發展做前置準備。

市場關注，合一繼國際授權大案和解盲後，基本面是否能跟上股價漲幅，能否帶動新藥股比價效應，再創台灣生技產業另一波起漲點。

解盲 生技產業

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