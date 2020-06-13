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疫後5G帶動 穩懋：第3季照樣旺

聯合報 / 記者劉芳妙張瑞益／台北報導
穩懋董事長陳進財（右）看好第三季旺季表現。左為穩懋總經理陳國樺。記者劉芳妙／攝影
穩懋董事長陳進財（右）看好第三季旺季表現。左為穩懋總經理陳國樺。記者劉芳妙／攝影

穩懋昨召開股東常會，穩懋董事長陳進財表示，雖然新冠肺炎疫情加上美中貿易戰，為下半年營運添變數，但因各國在疫情過後擴大撒錢振興經濟，加上增加公共建設支出，看好在5G需求帶動下，基礎建設需求強勁，3D感測表現也不錯，「第三季旺季照樣旺」。至於第四季因變數太多，目前還看不到。

陳進財表示，儘管因疫情衝擊使智慧手機市場需求疲弱，但5G建設屬於長期計畫，持續推動反而更活潑，且疫情過後各國為振興經濟撒鈔，積極增加公共建設支出，包括5G基礎建設、光通訊、基地台等需求都會比上半年好，且低軌道衛星看來也不錯，WiFi需求也不差，第三季會比第二季好。

針對美對華為祭重令，穩懋是否可能被要求到大陸投資，陳進財強調，穩懋的客戶涵蓋中國大型IC設計公司，「我們會在台灣生產，不會去大陸做」，畢竟去另一個地方擴產是非常難的事。

法人看好，蘋果iPhone即將於下半年推出新機種，新機將擴大3D感測功能，有助於帶動穩懋下半年營運動能。

另外，華邦電昨天也舉行股東會，董事長焦佑鈞表示，目前全球研究機構對今年全球經濟成長率（GDP）的預測從負百分之四到負百分之六都有，未來產業市況「審慎悲觀」。華邦市占非常大，全球GDP不佳必然影響華邦出貨，但從今年前五月營收來看受衝擊不大，華邦電今年應是審慎但不悲觀。

疫情 新冠肺炎 穩懋 華邦電 華為 智慧手機 股東會 蘋果

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