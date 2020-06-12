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防疫股漲勢再起 今年來這檔飆漲10倍

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
14檔防疫概念股今年來漲幅逾倍。
14檔防疫概念股今年來漲幅逾倍。

新冠肺炎疫情不確定性仍未消除，市場擔憂二輪感染風險，防疫概念股近期股價略事休息之後，再度展開漲勢，今(12)日包括熱映、國光生、基亞、健亞、圓剛等多檔都亮燈漲停，統計今年來，14檔防疫股漲幅逾倍，尤以恆大(1325)今年來漲幅高達1,018.34%最為驚人，熱映漲幅達716.82%居次，美德醫今年來漲幅也達658.2%。

全球因疫情出現趨緩陸續解封，但卻傳出有解封後再度出現群聚感染，或是確診人數急增的情況，市場傳出恐有第二輪疫情的威脅，在疫情的不確定因素並未完全消除下，防疫股再成為市場資金追逐標的。

防疫股近期曾因疫情趨緩而出現休息，但隨著疫情的憂慮再升高，不少防疫股今日再展強勢，國光生、健亞、基亞、熱映、圓剛、合世等股都亮燈漲停，高端疫苗、豪展、南六、生華科、台康生技、紘康、寶齡富錦、康那香、美德醫等漲勢也強。

統計今年來相關防疫股的表現，漲幅超過1倍的有14檔，依序是恆大、熱映、美德醫療、合一、康那香、高端疫苗、亞諾法、合世、毛寶、國光生、圓剛、台康生技、紘康、南六等。

證券分析師黃漢成表示，防疫股在整理過後，具有實質業績的公司較容易上來，例如恆大、熱映、康那香等，另外，檢測及疫苗相關的生技股例如國光生等，也具有題材，在股價上較有表現空間，他表示，若要介入防疫股，需有業績支撐為布局標的，有壓回再買。

證券分析師陳浩分析，在疫情未完全消除前，防疫股並不會一波到底，而是隨著疫情的發展出現不同的走勢，業績股才是可以介入的標的，在題材及實際業績上，以口罩相關及疫苗相關較有空間，尤其在目前資金氾濫的情況下，防疫股仍會吸引資金買進。

法人普遍的共識是，在疫情仍在發展時，只要不確定因素未消除。防疫股仍是資金進駐的標的，在布局上以有業績面的口罩、疫苗及檢測等為優先。

疫情 國光生

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