醣聯GNX-102一期臨床預計Q3啟動 一度攻漲停

台灣醣聯（4168）用於大腸癌、胃癌等13種癌症的抗癌抗體新藥GNX-102預計於第三季起於美、台啟動第一期臨床試驗。今（11）日公布訊息後，股價表現出色，盤中一度拉攻上漲停來到31.65元。

2019年，醣聯自行開發的抗癌抗體新藥GNX-102取得美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)人體臨床試驗核准，預計今年第三季起將於美、台兩地展開第一期臨床試驗收案。因應COVID-19疫情，除原先規劃的四家美國醫學中心收案準備就緒外，公司更積極佈署台灣臨床試驗計畫；目前正與三家國內醫學中心積極洽談規劃，待簽約完成後，可望同步啟動收案。

根據國民健康署公布最新癌症登記報告指出，台灣平均每4分42秒有1人罹癌，癌症時鐘快轉16秒，目前全台約有11萬1684人罹癌，其中大腸癌連續12年蟬聯十大癌症之首。多年來，醣聯在抗體藥物研發累積多年經驗與實力。

除了即將展開GNX-102收案外，當前全球COVID-19疫情造成的警戒狀態，更顯示生物技術與製藥相關產業的重要性。今年全球生物製藥產業的重要展會「美國生物技術大會暨展覽會(BIO International Conference)」因應全球疫情，6/8~12改為舉行線上會議「BIO Digital」。

為強化與國際大廠間的互動與連結，醣聯今年首度參與，主打醣抗原抗體新藥開發、相似藥與新一代抗體技術等領域，會議期間與數十家的國際大藥廠及生技公司等進行線上洽談，推展抗體藥物產品授權，並討論建立技術合作可能性。

目前，市面上的抗體藥物大多標記細胞上特定蛋白質抗原；有別於市面上的抗體藥物，GNX-102主要針對蛋白質上或細胞膜上更微小的特殊醣抗原修飾構造進行辨識，屬於創新的first-in-class抗體藥物。研究指出，多種惡性腫瘤中均被證實存在特殊醣抗原；在GNX-102臨床前研究中，其能在癌細胞上，針對這類特殊醣抗原進行標定，啟動多元抑制機制。