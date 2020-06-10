智冠5月營收年增37.64% 《黃易群俠傳M》上市不遠了

智冠（5478）今（10）日公告今年（2020）5月合併營收6.06億元，月減14.4%，年增37.64%；前五個月合併營收32.29億元，年增35%。

智冠表示，今年受惠集團經銷合作的遊戲廠商知名端遊新版本上市熱銷，挹注3、4月營收突破7億元，5月通路經銷雖回歸基本面，但在子公司遊戲新幹線2月推出的《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲持續穩健貢獻下，仍超越去年全年月營收水平，維持營收高檔表現，相較去年同期大幅成長38%。

智冠旗下網龍自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，上周日已陸續在高雄、本週六台北接連舉辦玩家見面會，由製作人帶領老玩家們體驗熟悉的劇情副本「香家密窟」以及「大俠選邊站」、「修羅島戰役」等趣味活動，重溫當年與《黃易群俠Online》共度的遊戲時光，現場玩家也對手遊新增的玩法設計給予肯定。

不過，智冠及網龍（3083）今（10）日卻雙雙重挫，智冠更是在盤中遭空方狙擊，以102元亮燈跌停作收；網龍單日跌幅也達7.88%；突來的跌勢，是否因《黃易群俠傳M》上市再度延宕，引來市場關注。智冠表示，遊戲封測及事前登錄等活動陸續開跑後，遊戲也即將上市，「距離推出已不遠了」。

新幹線與宇峻聯合發行手遊《三國群英傳M》，上周更新推出「元寶稅收」、「據點塔攻防戰」等內容，為國戰玩法增添更多變化，遊戲目前也正舉辦《三國群英傳M》最神坐騎大規模行銷活動，7月14日前完成指定任務都有機會獲得Gogoro電動機車，引發玩家熱烈參與。

新幹線旗下代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》，5月還將陸續開放與《古劍奇譚三》聯動副本中的全新秘境「鏖戰神水鄉」、「誅邪之野」及BOSS「北洛」、「赤厄陽」，為迎接端午假期，《完美世界2 Online》、《三國群英傳Online》、《信長之野望Online》、《流火之詩》等多款遊戲也會推出節慶活動與玩家同樂。

此外，智冠旗下知名單機遊戲《天地劫》IP授權、紫龍遊戲開發的RPG戰棋手遊《天地劫》公開以來人氣持續攀升，該作不僅高度融合原著特色，製作團隊Black Jack Studio更傾力打造遊戲美術及配樂音效，5月底已在中國開啟首次刪檔測試，吸引超過30萬玩家報名體驗，豐富的遊戲內容獲得廣大玩家好評迴響。

金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，持續拓展智冠e-PLAY門市店家以及文具零售、生活保養等品牌通路合作，為實體商店與消費者提供更多樣化的支付選擇。

《ezPay簡單付》電子錢包日前響應台北市政府「台北美食月」活動，與北市內超過400家美食小吃聯手祭優惠，凡於6月15日前至指定店家消費並使用《ezPay簡單付》電子錢包結帳，單筆滿50元即可享有現金回饋，累積消費達5筆再加碼抽5,000元購物金。因應疫情影響，綜合所得稅及房屋稅繳納期限延長至6月30日，民眾可多加利用《ezPay簡單付》電子錢包App，掃描稅單輕鬆繳款。