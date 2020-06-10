快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

下半年新作連發 大宇資量價齊揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

大宇資（6111）今年下半年新作連發，預計五款新遊戲蓄勢待發；其中，單機大作《軒轅劍七》及《仙劍奇俠傳七》，首度嘗試推出電腦版及電視遊樂器版，並規劃中文、英文、日文、韓文等多國語言版本，著眼國際舞台，為其最大亮點。大宇資新作話題吸睛，今（10）日吸引買盤進場相挺，量價齊揚，盤中最高一度漲至80.6元。

大宇資自去年第三季起，連續兩季虧損，今年第一季在業外虧損收斂，加上去年10月於Steam平台上市的《大富翁10》挹注業績，單季轉虧為盈，單季營收1.49億元，年減35.6%；稅後純益3,300萬元，每股純益（EPS）0.68元。大宇資尚未公告5月營收，累計前四個月營收1.85億元，年減33.9%。

今年上半年，大宇資推出代理日商SEGA的《人中之龍Online》，4月《大富翁10》iOS版上線。展望下半年，大宇資將重點擺在單機遊戲《軒轅劍七》和《仙劍奇俠傳七》，兩款遊戲耗時三年製作，一款投入約3到4億元，投入預算和人力相較其他遊戲龐大，最快第三到第四季上市。

大宇資董事長涂俊光表示，先前曾在《軒轅劍外傳：穹之扉》嘗試過做在遊樂器上，此次在電腦版跟遊樂器推出，是首度嘗試，遊戲從回合制改為動作遊戲，目標直指全球市場，投入雖大，不過製作成本已認列完畢，推出希望獲得全球玩家支持，下半年靠此兩款單機大作上市，對業績樂觀。

此外，大宇資手機遊戲《仙劍奇俠傳九野》正在開發，已在申請遊戲版號，下半年取得版號就會上市，台港澳自行營運，中國大陸則交由中手遊代理。手遊《軒轅劍：劍之源》上半年已在中國大陸上市，預計8月會在台上市。《大富翁10》已在Steam及iOS上市，至今總計銷售超過30萬套，接下來會陸續到各平台上市。

大宇資日前也舉行股東常會，由涂俊光親自主持，完成董事改選，由涂俊光續任董事長。大宇資並通過去年財報及盈餘分配案，配發現金股利每股0.2元，加上盈餘轉增資配每股1.8元、資本公積轉增資配每股1元，合計每股配股利3元，為2005年以來首度配發股利，同時通過擬辦理不超過1,000萬股私募案。

大宇資 營收 股利

延伸閱讀

HBO授權手遊《權力的遊戲：凜冬將至》　雙平台事前預約率先啟動

《軒轅劍七》等兩單機大作將登場 大宇資下半年衝鋒

睽違15年首次配發股利 大宇資：後續營運樂觀

台灣手遊2020年Q1收入創新高　《一拳超人》奪下載第1、暢銷第2

相關新聞

波若威5月營收3.17億元 買盤推升再創新高

波若威（3163）5月營收達3.17億元，為史上第3高，並續創46個月新高。

新產能到位 家登前5月半導體營收大增

半導體設備暨材料廠家登（3680）公布5月營收2.14億元，月減11.9%、年減28.54%，累計前5月營收9.11億元...

全家好旺 5月營收創新高

全家今年5月好旺，單月營收首度突破70億元，達73.1億元，創歷史新高，年增14.1%。全家表示，5月在後疫情期間推出振...

昇佳飆漲 台股五千金有影

矽創旗下昇佳電子前日上櫃後，昨（9）日股價持續大漲，終場衝上903元，擠下譜瑞-KY、旭隼，躍台股第五大高價股，直逼千元...

瑞耘 前四月EPS 1.33元

瑞耘（6532）董事長呂學恒昨（9）日表示，近來業績頻創新高，主要是受惠於新製程滲透率提高，以及新項目產品出貨成長，由於...

雙鴻 傳奪蘋果NB大單

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（9）日召開股東會，董事長林育申指出，雖然今年手機動能不佳，但筆電需求卻相當強勁，雙鴻美系...

捷流奪大單 營運添動能

國內蝶閥龍頭捷流閥業（4580）持續深化電子、船舶業接單表現，昨（9）日宣布接獲全球最大晶圓代工業者南科建廠案大型閥門訂...

瑞基快篩 產能滿載

瑞基海洋（4171）昨（9）日舉行線上法人說明會，董事長劉正忠表示，新冠肺炎快篩試劑供不應求，訂單能見度到9月，目前產能...

5月營收／豆府+45％ 衝刺品牌

豆府餐飲（2752）昨（9）日公布5月營收約1.61億元，月增105.2%，年增45.2%，創單月新高；累計前五月營收6...

5月營收／久禾光電+11％ 六年高點

光學鏡頭廠久禾光電（6498）昨（9）日公布5月營收7,027萬元，月增11.2%，為六年來單月新高。

燦星旅10日起預收款券 每60分鐘撮合一次

櫃買中心宣布，燦星旅（2719）自6月10日起預收款券，並每60分鐘撮合一次，晟德股票（4123）及晟德三轉換公司債（4...

六角5月營收2.63億元 年減35.2%

六角（2732）今（9）日公告5月營收約2.63億元，較4月大幅成長26.3%，年減35.2%，前五月營收約13.29億...

熱門新聞

股市回穩 金管會解除有條件式禁空令

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

大盤限空令 退場

光洋科連日強漲 法人：長線投資人不適合追高

台積電股東會 增選海英俊為獨立董事

元大金股利創歷史新高 總座：台股可望有基之彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。