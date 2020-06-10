下半年新作連發 大宇資量價齊揚

大宇資（6111）今年下半年新作連發，預計五款新遊戲蓄勢待發；其中，單機大作《軒轅劍七》及《仙劍奇俠傳七》，首度嘗試推出電腦版及電視遊樂器版，並規劃中文、英文、日文、韓文等多國語言版本，著眼國際舞台，為其最大亮點。大宇資新作話題吸睛，今（10）日吸引買盤進場相挺，量價齊揚，盤中最高一度漲至80.6元。

大宇資自去年第三季起，連續兩季虧損，今年第一季在業外虧損收斂，加上去年10月於Steam平台上市的《大富翁10》挹注業績，單季轉虧為盈，單季營收1.49億元，年減35.6%；稅後純益3,300萬元，每股純益（EPS）0.68元。大宇資尚未公告5月營收，累計前四個月營收1.85億元，年減33.9%。

今年上半年，大宇資推出代理日商SEGA的《人中之龍Online》，4月《大富翁10》iOS版上線。展望下半年，大宇資將重點擺在單機遊戲《軒轅劍七》和《仙劍奇俠傳七》，兩款遊戲耗時三年製作，一款投入約3到4億元，投入預算和人力相較其他遊戲龐大，最快第三到第四季上市。

大宇資董事長涂俊光表示，先前曾在《軒轅劍外傳：穹之扉》嘗試過做在遊樂器上，此次在電腦版跟遊樂器推出，是首度嘗試，遊戲從回合制改為動作遊戲，目標直指全球市場，投入雖大，不過製作成本已認列完畢，推出希望獲得全球玩家支持，下半年靠此兩款單機大作上市，對業績樂觀。

此外，大宇資手機遊戲《仙劍奇俠傳九野》正在開發，已在申請遊戲版號，下半年取得版號就會上市，台港澳自行營運，中國大陸則交由中手遊代理。手遊《軒轅劍：劍之源》上半年已在中國大陸上市，預計8月會在台上市。《大富翁10》已在Steam及iOS上市，至今總計銷售超過30萬套，接下來會陸續到各平台上市。

大宇資日前也舉行股東常會，由涂俊光親自主持，完成董事改選，由涂俊光續任董事長。大宇資並通過去年財報及盈餘分配案，配發現金股利每股0.2元，加上盈餘轉增資配每股1.8元、資本公積轉增資配每股1元，合計每股配股利3元，為2005年以來首度配發股利，同時通過擬辦理不超過1,000萬股私募案。