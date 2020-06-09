經營iQueen愛女人購物網出頭天 軒郁國際將上櫃

櫃買再添電商平台新兵！櫃買中心今（9）日召開上櫃審議委員會，通過經營iQueen（愛女人購物網）的軒郁國際（6703）申請上櫃案。

軒郁國際股份有限公司主要從事美妝保養品之研發及銷售，及機能保健食品之銷售，並經營電子商務平台iQueen（愛女人購物網），申請時資本額1.78億元，董事長為胡蕙郁，推薦證券商是富邦綜合證券、台新綜合證券及福邦證券。

軒郁國際2019年度合併營業收入為10.31億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為9,198.8萬元，每股盈餘為5.16元；2020年第1季合併營業收入為2.57億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3,519萬元，每股盈餘為1.97元。