經營iQueen愛女人購物網出頭天 軒郁國際將上櫃
櫃買再添電商平台新兵！櫃買中心今（9）日召開上櫃審議委員會，通過經營iQueen（愛女人購物網）的軒郁國際（6703）申請上櫃案。
軒郁國際股份有限公司主要從事美妝保養品之研發及銷售，及機能保健食品之銷售，並經營電子商務平台iQueen（愛女人購物網），申請時資本額1.78億元，董事長為胡蕙郁，推薦證券商是富邦綜合證券、台新綜合證券及福邦證券。
軒郁國際2019年度合併營業收入為10.31億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為9,198.8萬元，每股盈餘為5.16元；2020年第1季合併營業收入為2.57億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3,519萬元，每股盈餘為1.97元。
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