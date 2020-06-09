瑞耘股東會 配發1.8元現金股利
半導體零耗件及設備廠商瑞耘（6532），今（9）日股東會通過配發1.8元現金股利案。
瑞耘今年業績頻創單月新高，主要受惠於新製程滲透率提高，及新項目成長。今年5月合併營收5,720.1萬元，月增3.6%，年增50.2%。再寫單月營收歷史新高。
瑞耘表示，5月營收較去年同期增加，主要是因為半導體設備市場回溫，帶動零組件出貨需求增加，且設備機台於5月完成安裝測試認列收入。
瑞耘累計今年前五個月合併營收2.49億元，年增43.2%。
瑞耘今年首季合併營收1.38億元，季增10.9%，年增29%，為單季歷史新高。受到業外匯兌損失影響，稅後純益2,965.2萬元，為單季歷史次高，季增33.2%，年增61.9％，每股稅後盈餘為0.94元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言