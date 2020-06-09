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瑞耘股東會 配發1.8元現金股利

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
瑞耘今（9）日舉行股東常會。記者李珣瑛／攝影
瑞耘今（9）日舉行股東常會。記者李珣瑛／攝影

半導體零耗件及設備廠商瑞耘（6532），今（9）日股東會通過配發1.8元現金股利案。

瑞耘今年業績頻創單月新高，主要受惠於新製程滲透率提高，及新項目成長。今年5月合併營收5,720.1萬元，月增3.6%，年增50.2%。再寫單月營收歷史新高。

瑞耘表示，5月營收較去年同期增加，主要是因為半導體設備市場回溫，帶動零組件出貨需求增加，且設備機台於5月完成安裝測試認列收入。

瑞耘累計今年前五個月合併營收2.49億元，年增43.2%。

瑞耘今年首季合併營收1.38億元，季增10.9%，年增29%，為單季歷史新高。受到業外匯兌損失影響，稅後純益2,965.2萬元，為單季歷史次高，季增33.2%，年增61.9％，每股稅後盈餘為0.94元。

瑞耘 營收

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