快訊

高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

上櫃公司特別股首次轉換掛牌作業 採電子化申報

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

為鼓勵企業籌資多樣化，便利特別股上櫃後轉換成增發新股的掛牌程序，櫃買中心已完成「可轉換特別股首次轉換」、「特別股股款繳納憑證下櫃，特別股增資股票上櫃」等兩項之電子申報及公告系統，自即日起上線實施。

櫃買中心表示，相關上興櫃公司電子化掛牌公告資訊皆可於該中心網站首頁＞公告及法規＞ 市場公告＞「股票增減資上櫃掛牌（興櫃登錄）公告暨TDR再發行及註銷公告」項下查詢。

櫃買中心指出，上興櫃公司現行辦理新股掛牌如增資新股、庫藏股註銷、限制員工權利新股、私募普通股，以及更名新股等作業都已採電子化申報及公告，取代紙本送件程序，除達到節能減碳之效，同時也大幅節省發行人送件時間及作業成本，提昇資訊申報效率，櫃買中心將持續推動各項無紙化申報作業。

櫃買中心 興櫃 減資

延伸閱讀

上櫃公司特別股首次轉換掛牌作業 採電子化申報

興櫃股王「昇佳電子」上櫃掛牌

聯電再啟動庫藏股 股價寫22個月新高

櫃買投資講座 線上直播

相關新聞

東典光電9日開始競拍 底價57.63元

東典光電（6588）今（8）日表示，配合初次上櫃前股票公開承銷，6月9日起至11日止舉行競價拍賣，底價為每股57.63元...

興櫃股王昇佳上櫃蜜月夯 中籤者1張賺進30萬

興櫃股王昇佳（6732）今（8）日以498元上櫃掛牌，股價跳空以730元開出，漲幅46.58%，上漲232元，早盤一度衝...

興櫃股王昇佳上櫃開盤漲46.58% 矽創母以子貴

興櫃股王昇佳電子今天以每股新台幣498元掛牌上櫃，股價表現強勁，開盤跳空達730元，漲232元，漲幅46.58%。矽創在...

智晶醫療用訂單塞爆 後市看俏

PMOLED面板廠智晶（5245）大客戶、Google旗下智慧穿戴裝置大廠Fitbit跨入呼吸器製造，自行研發的平價呼吸...

唐榮 擬控青山集團傾銷

對國內不銹鋼產業有高度影響力的印尼青山集團改變對台銷售策略，委由特定不銹鋼廠獨家總代理，唐榮（2035）認為將損害台灣不...

穩懋 今年EPS衝15.77元

蘋果新iPhone將推升5G功率放大器（PA）需求，有助於砷化鎵大廠穩懋（3105）重拾成長軌跡，下半年業績看旺。

台翰訂單回籠 動能轉強

塑膠射出大廠台翰（1336）指出，目前與主要客戶及其相關供應鏈配合東南亞各地區以「漸進式」重啟部分區域經濟活動，訂單有回...

櫃買投資講座 線上直播

為了讓投資人於防疫期間也能掌握2020下半年投資大趨勢及瞭解富櫃200指數之特色，櫃買中心將繼續於6月10日及6月17日...

長科*5月營收增溫

半導體封裝材料大廠長華旗下導線架廠長科*（6548）受惠轉單，5月合併營收持續增溫，達8.33億元，月增3.4%、年增1...

國泰中企A級債7+ ETF將下櫃

櫃買中心公告，國泰投信經理之「國泰中國企業7年期以上美元A級債券證券投資信託基金（00798B）」受益憑證將自7月14日...

信驊5月營收 大增10％

宅經濟帶動伺服器與筆記型電腦相關需求暢旺，推升遠端伺服器晶片（BMC）大廠信驊（5274）的5月營收創歷史新高紀錄，首度...

高僑：下季營運添動能

高僑自動化科技（6234）股東常會昨（5）日完成董事改選，李義隆獲選續任董事長。

熱門新聞

台積電、聯電股價攀高 市值共增2066億元

外資喊多 蘋概股牛市來了

美銀點名群創 面板股首選

中籤一張賺快30萬元 昇佳挑戰第七大高價股

投信作帳股 市場新熱點

外資回補 台股「LV行情」啟動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。