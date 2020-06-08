東典光電9日開始競拍 底價57.63元
東典光電（6588）今（8）日表示，配合初次上櫃前股票公開承銷，6月9日起至11日止舉行競價拍賣，底價為每股57.63元，總張數2,330張，每筆標單最低投標數量為1張，以價高者優先得標，6月15日上午10時開標，預計7月初正式掛牌上櫃。
東典光電主要生產光學薄膜濾光片，產品包括高密度多工分波器（DWDM）、低密度多工分波器（CWDM）、增益平坦濾波器（GFF）、波段分波器（Band Separators Filters）、抗反射膜及截止濾光片等。
5G時代來臨，隨著傳輸距離變長，以及戶外基站對於寬溫要求提高，需要兼容多通道，韓國基站規格均以DWDM為主，中國部分電信商前端採CWDM，後端採用DWDM。以韓國今年5G基站30萬座計算，預估濾波片需求量約0.27億片，目前就東典年產能來看，市場需求遠大於供給。
東典光電表示，目前共有14台鍍膜機，包含DWDM專用設備11台及其他特殊產品設備3台。產能方面，2019年全年度公司正常產能可達453萬片，最終產出367萬片，產能利用率約81%。
東典規劃向專業廠商購置3台鍍膜機，今年底前會有1台進廠，另外2台將視疫情變化機動調整，若年底順利新增1台新機台，由於設備規格較高，鎖定生產高階產品、製程時間短，預期產能將有機會向上提升。
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