興櫃股王昇佳上櫃蜜月夯 中籤者1張賺進30萬

興櫃股王昇佳（6732）今（8）日以498元上櫃掛牌，股價跳空以730元開出，漲幅46.58%，上漲232元，早盤一度衝達798元，上漲300元，漲幅60.24%，中籤的投資人每張可賺進30萬元。

昇佳公開申購吸引超過35萬筆投單，總合格件數達32萬1,023件，中籤率僅0.22%；昇佳是以感測晶片為技術核心的 IC 設計公司，專注於感測積體電路的研發、設計及銷售，產品包括光學感測晶片及微機電感測晶片等。

昇佳2009年成立，母公司為上市公司矽創，多年來在微機電結構設計投注大量資源，進行整體結構設計優化感測元件可靠性，與持續精進電容感測電路的準確性，使其可以達到手機大廠規格要求。

昇佳主要產品為光學感測晶片中的環境光感測晶片及近接感測晶片，終端應用為智慧型手機；另外還有微機電感測系統中的加速度感測晶片，終端應用為智慧型手機及穿戴式裝置。

昇佳去年營收48.1億元，年增148.3%，毛利率42%，年增8.45個百分點，稅後純益13.2億元，年增305.5%，EPS 35.1元；今年第1季營收13.5億元，年增88.71%；今日掛牌上櫃，股價開高走高，一度衝達798元，盤中漲幅57.83%，蜜月行情亮眼。