前5月EPS／元大期1.85元

多家證券、期貨公司昨（5）日公告5月營運狀況。雖然新冠肺炎疫情仍未平息，但相較3月金融市場的慘烈狀況，4月以來全球風險資產價格快速反彈，各證券商5月獲利普遍改善，愈來愈多券商今年前五月轉虧為盈。

在昨日公告獲利中，仍以期貨商最受注意。元大期貨5月每股稅前盈餘0.38元，前五月每股稅前盈餘為2.38元，前五月每股純益（EPS）則為1.85元。群益期貨5月每股稅前盈餘0.27元，前五月每股稅前盈餘為1.77元。

證券商前四月已獲利，5月繼續賺錢的證券商。如元大證券，今年前五月EPS 0.71元；永豐金證5月EPS 0.14元，前五月每股賺0.35元；大慶證5月EPS 0.025元，前五月每股賺0.12元。