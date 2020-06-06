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元大證告捷 上月賺12億

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
元大金控大樓。（本報系資料庫）
元大金控大樓。（本報系資料庫）

元大金控昨（5）日公布自結前五月獲利，子公司元大證券獲利持續走揚，單月大賺12億元，累計前五月稅後純益與每股純益（EPS）「逆轉勝」，從原本衰退轉為成長，帶動元大金5月稅後純益23.14億元，累計稅後純益86.08億元，EPS 0.74元，加速追趕與去年獲利差距。

元大金去年獲利創新高，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，所有金控的財務操作投資評價大幅波動，嚴重衝擊獲利，使得多數金控今年來獲利表現始終處於較去年衰退的狀態。

元大金在核心子公司元大證券擺脫3月低谷，逐月獲利上揚之下，5月獲利來到23億元之上，比去年同月、今年前月均成長14%多，累計前五月稅後純益86.08億元，EPS 0.74元，比去年同期EPS 0.8元已相去不遠。

元大金高層主管指出，元大證是5月單月獲利12.11億元，受惠股債評價利益、股市成交量增帶動經紀手續費增加等，使得單月獲利竄升，累計前五月稅後純益40.87億元，EPS 0.71元，不僅扭轉之前獲利較去年衰退的局面，且累計稅後純益與EPS均較去年同期呈現雙位數成長，表現亮眼。

其他主要子公司，包括元大銀行、元大人壽、元大期貨等也獲利穩健，元大銀行5月獲利8.44億元，累計賺36.75億元，EPS0.5元，元大期貨累計前五月EPS1.85元，均逐步拉近與去年同期的差距。元大金高層主管指出，之前因新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，使獲利表現受創，但是在市場逐漸回穩之下，元大金各子公司也維持穩健步伐，各項業務持續推動，加以兼顧嚴謹的風險控管，使各子公司獲利能夠穩中求進，善用自身優勢擴展多元收入來源，持續優化資本強度與獲利結構。

元大金控 EPS

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