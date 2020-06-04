5月營收雙增股吸睛 這2檔年增逾倍

上市櫃公司5月營收陸續公布，統計至今（4）日中午，有24家公司交出單月營收年增、月增雙成長的佳績，其中8家寫下歷史新高，以年增來看，熱映（3373）年增率達243.09%，海悅年增163.78%，成長幅度驚人，兩家公司5月營收月增率也超過二成；台股震盪，盤面上營收亮眼股表現亮眼，精測、晶碩、耕興等都亮燈漲停。

根據CMoney統計，截至今日中午，包括熱映、立積、鈊象、義隆、上緯投控、譜瑞-KY、耕興、信邦等8家5月營收創下歷史新高；營收雙增的公司中，5月營收年增逾六成的有熱映、海悅、立積、宏捷科、鈊象、精測、義隆。

若以月增率來看，智擎月增率高達231.78%，其次則是立積月增36.57%，月增逾一成的還有海悅、熱映、義隆、晶碩、太醫、鈊象、燦坤、譜瑞-KY、益張等；以5月營收雙增股來看，涵蓋5G、蘋概股、遊戲、生醫等族群。

半導體測試介面領導廠商中華精測5月營收3.53億元，月增3%，年增67.8%，累計今年前五月營收15.97億元，年增55.7%，在新冠肺炎疫情趨緩，中、美科技廠競逐5G下，晶片需求逐漸顯現，將帶動精測VPC業務成長，看好第3季營運審慎樂觀；精測昨日股東會且推選新董事長，今日股價開高走高攻上漲停694元。

檢測廠商耕興5月合併營收3億多元，月增7.2%，年增22%，創下歷史新高，累計今年前五月合併營收13.17億元，年增9.9%；第2季5G手機及5G終端裝置接單量季增3成，5G NR市場發展趨勢明確；耕興看好5G檢測應用需求增加，預估今年5G NR相關接單量年增逾4倍，在各國5G建設與應用的動下，檢測需求也將隨著加速；耕興今日開高走高，盤中一度衝上漲停226元。

電子零組件廠信邦5月合併營收17.75億元，創下新高，月增2.4%，年增9.4%；累計前五月合併營收80.2億元，為歷年同期最佳，年增10.4%，法人看好，第2季營收可望挑戰單季新高，第3季維持高檔，營收亮眼推升股價表現，今日開高走高一度衝上161.5元，創下新高。

高速傳輸介面廠譜瑞-KY 5月營收12.03億元，創歷史新高，月增10.9%，年增28.7%，法人看好，第2季營運季增率可望達二位數百分比，今日股價開高走高，盤中漲幅逾3.4%。

射頻晶片立積5月營收4.08億元，改寫歷史新高，月增36.57%，年增81.71%，法人預期在客戶端對WiFi FEM缺口仍大下，預估第2季營收挑戰季增3成，訂單需求持續至第3季；立積5月營收優於市場表現，激勵今日股價開高，盤中一度衝達183.5元。