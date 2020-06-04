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晶碩5月營收創今年以來新高 盤中股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）5月合併營收2.93億元，年增13.34%，創下今年以來新高，累計1-5月營收12.65億元，較去年同期成長0.87%。

晶碩表示，5月營收成長動能主要來自舊客戶拉貨加上新客戶挹注，還有先前遞延的訂單效應，推升營收表現。展望今年，即便受疫情影響，公司仍樂觀看待，不過，原預計第二季取得歐洲CE認證的矽水膠產品，可能要遞延到下半年。

晶碩今日盤中股價反應營收利多，在追價買盤推升下，盤中來到159.5元，成功鎖上漲停價。晶碩表示，去年積極拓展在台通路，除康是美及OK便利商店外，並拓展至Tomod’s及日藥本舖等開架藥妝通路，今年將目標鋪貨更多連鎖藥妝店，並增加店內銷售的產品線。

在中國電商管道部分，晶碩去年透過日系代理產品與終端零售商開展合作，搶占美瞳市場份額，成績顯著。公司表示，今年將繼續沉澱彩色日拋商品，同時規劃其他拋棄週期產品，補齊品牌系列商品完整度；為提升晶碩品牌市場份額，增強電商管道整體能力，開創晶碩副品牌樂森林，天空書屋及小衣櫃，以森女系設計彩色日拋為切入點，逐步拓展至全系列品項。

此外，在中國天貓晶碩旗艦店部分，晶碩今年將攜手美國波士頓美術館推出藝術家聯名商品，包括捷克畫家穆夏系列、法國畫家莫內系列等商品，運用世界知名 IP 拓展晶碩品牌在中國市場的形象。同時也將陸續引進長周期鏡片商品以滿足不同消費群體的需求。

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