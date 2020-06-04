鈊象5月業績旺 帶量上攻突破600元關卡

鈊象（3293）再度帶來業績好消息，日前公告5月營收6.82億元，年增74%，月增15%，一舉創今年單月營收新高；累計前五個月營收31.7億元，年增85.69%。

鈊象亮眼業績，重新吸引買盤回籠，今（4）日早盤帶量走揚，盤中重返600元，最高一度漲至615元。

鈊象的大型機台業務，受新冠肺炎疫情衝擊，呈現衰退，但行動端業務持續向上，持續激勵其業績走高，鈊象指出，本月及本年增加50%以上，主要正是行動網路遊戲營收較去年同期成長。

鈊象下半年能否延續成長動能，法人曾說，關鍵就看5月，5月過往都有大成長，若一路到7月呈現逐月成長，則象徵其拓展海外市場業務有成，接下來迎接暑假旺季，可望再帶來另一波營運動能。