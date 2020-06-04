鈊象5月業績旺 帶量上攻突破600元關卡
鈊象（3293）再度帶來業績好消息，日前公告5月營收6.82億元，年增74%，月增15%，一舉創今年單月營收新高；累計前五個月營收31.7億元，年增85.69%。
鈊象亮眼業績，重新吸引買盤回籠，今（4）日早盤帶量走揚，盤中重返600元，最高一度漲至615元。
鈊象的大型機台業務，受新冠肺炎疫情衝擊，呈現衰退，但行動端業務持續向上，持續激勵其業績走高，鈊象指出，本月及本年增加50%以上，主要正是行動網路遊戲營收較去年同期成長。
鈊象下半年能否延續成長動能，法人曾說，關鍵就看5月，5月過往都有大成長，若一路到7月呈現逐月成長，則象徵其拓展海外市場業務有成，接下來迎接暑假旺季，可望再帶來另一波營運動能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言