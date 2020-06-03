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裕國經營權之爭暫告段落 原董座楊連發宣布將離開公司

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

裕國冷藏冷凍（8905）經營權之爭今（3）日暫告一段落，經濟部商業司已變更裕國公司負責人登記，董事長改為楊育偉；原任董事長楊連發晚間也發布新聞稿，表示將離開公司，經營權自明天起和平轉移。不過，楊連發仍強調，6月24日股東常會全面改選董事，屆時他仍將全力爭取股東及新當選董事的支持選任董事長，也期許無謂紛爭能在股東常會後順利解決。

裕國因未交出第1季財報，櫃買中心於5月20日要求暫停交易。另經台中地方法院5月27日裁定，前董座楊連發在今年股東常會前，禁止行使董事長、董事及總經理職權。裕國今天變更公司負責人登記與法院裁定一致，顯示楊連發胞弟楊長杰一方勝出（楊育偉為楊長杰的兒子）。楊育偉表示，將儘速召集董事會審查第1季季報，讓公司恢復正常交易，以對投資人有所交待。

裕國創辦人楊得根去年2月過世後，家族爭議浮上檯面，公司主要法人股東德昌國際投資，今年4月傳出選任楊連發的姪子楊育偉為新任董事長。不過，裕國隨即發布重訊，表示相關程序違法，董事長仍為楊連發。楊育偉說，身為裕國第三代，受到長輩提拔擔任裕國新任董事長，將儘速召集董事會與所有董事查核首季季報，獎懲分明，不使投資者利益受損；而裕國先前寄發股東會召集通知書的缺失，也會儘速更正。

楊連發晚間以個人名義發布新聞稿表示，對於楊長杰陣營竟得以偽造文書手法，連續取得台中市政府經濟發展局登記、台中地方法院定暫時狀態處分裁定及執行命令，以及經濟部商業司登記，個人深表遺憾與不解。

楊連發說，知道經濟部接受楊長杰偽造文書的犯罪手法作為後而變更登記，決定離開公司並委請律師接續辦理各事項，不願父親所留下的裕國公司，可能衍生暴力衝突鏡頭。

股東會 經營權 經濟部

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