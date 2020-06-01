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經濟解析／防疫股拉回修正 為何這幾檔還持續創新高？

經濟日報 / 記者徐睦鈞／即時報導
防疫股近期受到疫情逐步解封，相關股走勢轉弱，引發行情恐泡沫的聯想。 圖／聯合報系資料照片
防疫股近期受到疫情逐步解封，相關股走勢轉弱，引發行情恐泡沫的聯想。 圖／聯合報系資料照片

防疫股近期受到疫情逐步解封，相關股走勢轉弱，引發行情恐泡沫的聯想。不過，以今（1）日上櫃生技股指數持續維持高檔，以及有多檔新藥及醫材股持續走強，續寫新高來看，防疫題材儘管削弱短線話題性，但有基本面的個股還是有接收人氣，接棒成為生技族中堅份子的潛力。

今年受惠新冠肺炎疫情，防疫股及生技股股價爆衝，多檔個股從大漲數倍到十幾倍的都有，尤其是具口罩及篩檢等個股，在之前都積極強攻表態，反映廠商後續的業績題材。不過，防疫與解封是兩個相對概念，當疫情緩解，解封之日到時，市場也開始評估防疫股的業績到頂，股價開始反轉整理，這是本周防疫股轉弱的主因。

過去，生技股因很多公司都是研發型，普遍基本面表現不佳，沒有獲利，偶爾伴隨如SARS、新冠肺炎等疫情，或可搶一波行情。雖然行情衝得很快很高，惟往往在疫情趨緩時又打回原形，股價退燒，最後投資人勢必回歸基本面，汰弱逐強。

以近期生技股的走勢分析，上市生技股受到包括國光生、寶齡等大型股轉弱衝擊，指數翻轉向下拉回整理，但值得注意的是，上櫃生技指數卻持續維持在歷史高檔位置，並未修正。以今天的表現來看，上櫃生技指數終場收在138.92點，仍是歷史次高，表現比上市生技指數還強。

就個股表現來看，今天包括智擎、大江、泰博、邦特、杏國等5檔仍續寫今年的新高，表現亮眼。逐一檢視，這幾檔個股的基本面，在生技股中相對穩健。

以今年首季財報來看，泰博的每股純益達3.68元、大江3.09元、邦特1.56元，即使是新藥的智擎，都有0.34元。這幾檔個股在生技族群中，都有基本面支撐，也因此近期股價仍不斷走高，續寫新高，有別於轉弱的防疫股。

近期防疫股雖然有走弱跡象，但整體跌勢還並不算大，可能是因為籌碼面主力大戶還沒有出貨完畢，未來隨疫情逐步解封，業績陸續公布後，基本面的檢視才算真正開始，短線建議投資人介入還是要以有業績表現的股為主。若因搭上新冠肺炎疫情題材者，投資人也要評估題材要多久才能轉化為實質獲利表現，才能在防疫股回檔修正段中，自外於殺盤之外。

生技股 疫情

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