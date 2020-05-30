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興櫃股王抽籤 凍資千億

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

繼和潤吸引百萬股民瘋IPO後，興櫃股王昇佳「高價差」也引爆IPO熱潮。臺灣證券交易所統計，昨（29）日昇佳參與申購截止，到28日累積至少23萬筆委託，凍結資金逾1,143億元，創下台股公開申購最高紀錄。

昇佳完整申購筆數下周一（6月1日）才公告。受到市場熱烈討論，昇佳27日首日開放申購，就吸引12萬筆委託，28日累積到23萬筆，凍結總額已高達千億元，若再加上昨日申購量，下周一公布時，整體吸金估計至少衝破1,200億元。

市場人士指出，昇佳認購價498元，抽一張要價不斐，但昇佳興櫃股價昨日收盤719元，高出221元，抽中現賺22萬元，套利空間高達44%，加上大盤震盪不好操做，不少大戶、中實戶乾脆搶抽籤，甚至傳出借人頭戶多抽幾筆。

也因昇佳申購價所費不貲，雖然僅累積23萬筆委託，不比過往和潤98萬筆、前興櫃股王緯穎的27萬筆，但凍結資金已達1,143億元，超越和潤申購的520億、緯穎的684億元，也是台股歷來罕見有千億申購熱況。

證交所公告，昇佳此次申購僅釋出736張，目前累積23萬筆申購，中籤率只有0.3%，而此前和潤近百萬筆申購，中籤率為4.5%。6月2日昇佳將公開抽籤。

國內大型投顧看好昇佳，評價媲美信驊、矽力、祥碩等IC設計高價股，目標價喊到1,000元，也助長搶購潮。投顧指出，昇佳具備滲透高階手機、競爭對手有限且技術落後、蘋果規格帶動等利基，今年挑戰賺四個股本。

另一方面，同樣有不錯價差的生技股ABC-KY，近期開放申購也累積高人氣，至28日止共累積15萬筆委託；6月1日申購截止，並於6月3日抽籤。

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