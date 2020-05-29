重回資本市場 穎台科技興櫃掛牌首日強漲

穎台科技（6775）重回資本市場，今（29）日興櫃掛牌交易，每股參考認購價為26元，開盤十分鐘內股價一度衝達48.9元，漲幅超過80％；穎台過去曾是國內上市公司，2015年私募基金收購後成功轉型為有機新材料應用廠商。

國泰證指出，穎台科技成立於2003年，致力於「材料配方」、「光學結構設計」與「押出製程技術」等核心技術及相關專利佈局，主要提供各式擴散板、導光板、複合板材及複合材料等；在複合材料研發領域深耕多年，開發出多項獨具創新的材料配方，專精於複合多材料特性並透過獨有的共押出製程工藝，提供品牌廠商客製開發的需求，並擁有制定產品規格的能力。

國泰證說，穎台科技與競爭者最大的不同在於對材料的特性掌握、配方調整及客製化能力，針對不同規格產品推出最適合的光學結構與材料配方，已成功轉型為高度客製化的有機新材料應用的領導廠商。

國泰證表示，根據市調機構TrendForce發表2020年十大科技趨勢，5G手機滲透率提升及MiniLED應用位居趨勢中，在報告指出全球5G手機滲透率有望突破15%，平板將成為MiniLED與OLED新戰場；穎台科技搶先積極布局相關產品，未來將陸續反映成長動能，後續透過5G手機背蓋新材料以及MiniLED擴散板的市場需求逐步擴大，有望提升營收及獲利表現。

穎台科技近年業務朝更具競爭力產品發展，產品應用範圍包括大尺寸液晶電視、液晶顯示器、商用大屏幕顯示器、室內照明板材、車用顯示器、及5G手機背蓋新材料等，逐步以高附加價值產品應用為發展方向。

國泰證指出，穎台科技過去兩年EPS穩定成長，今年初開始，全球市場受到疫情影響，各地停工狀況不斷，反應在3、4月的業績上，但隨著疫情逐漸趨緩，5月下旬伴隨著復工訂單陸續回溫，可望會有一波拉貨潮。展望今年，將隨著產業發展趨勢，MiniLED擴散板及5G手機背蓋材料需求增加下，看好未來營運表現，可望持續攀升。