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智冠庫藏股屆滿 執行率37%

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）今（25）日庫藏股屆滿，原定買回自家股票1,500張，最終期間內買回自家股票561張，庫藏股執行率約37%。智冠指出，為維護股東權益兼顧市場機制，並考量資金運用效益，故未執行完畢。

智冠今年受惠近期宅經濟發威，玩家在線人數增加、消費力提升，進而帶動遊戲通路、遊戲代理二大業務成長，加上子公司陸續轉虧為盈，今年首季獲利季增約54%，每股純益2.08元，優於市場預期的1.5至1.7元，攀上九年來高點。

法人指出，雖然本季是遊戲傳統淡季，但由於智冠遊戲通路穩健成長，加上子公司網龍、遊戲新幹線的表現漸入佳境，估計將本季營運淡季不淡，而第3季因網龍新遊戲《黃易群俠傳M》將完整貢獻業績，因此有信心業績比第2季好。

此外，智冠IP授權、紫龍遊戲開發的3D奇幻武俠RPG手遊《天地劫》，目前已在中國大陸展開首次測試；市場預料，該遊戲將在今年底之前上市後，而智冠可獲得營運分潤，對全年獲利表現將有助益。

據悉，智冠子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行的國戰手遊《三國群英傳M》，成功集結老玩家回歸體驗，目前仍穩定貢獻智冠業績，日前更快速登上遊戲暢銷榜App Store第一名、Google Play第二名，締造國產手遊最高紀錄，有望推升業績表現。

智冠 手遊 網龍

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