防疫生技股飆漲 興櫃出現三檔熔斷

新冠肺炎疫情肆虐下，檢測題材方興未艾，普生（4117）開盤不到5分鐘再度觸動熔斷機制；也拉動今（25）日興櫃生技股的走勢，漲幅超過50%再度觸動熔斷個股共三檔，分別為普生、安盛生（6734）及經絡醫（6445）。

台股今天雖然出現漲多回檔修正，然而興櫃市場依舊買氣熱絡，尖端醫（4186）因為進軍檢測今天漲幅也近40%，金萬林（6645）連續二天大漲後，今天還是近40%，股價一度來到170元。

其中，普生23日公告新開發的「新冠肺炎核酸檢測試劑」，已獲得印度中央藥物標準控制局(CDSCO)醫療器材進口緊急許可，這次通過印度官方核准的新冠檢測試劑，是與印度客戶Innvolution合作，以普生所研發生產新型冠狀病毒核酸檢測試劑，申請印度醫療器材進口許可，今天普生再度成為興櫃人氣王，股價再度吸引買盤搶進，漲幅過大觸動熔斷。

尖端醫也公布，已確認完成國防醫學院(預防醫學研究所)與財團法人國家衛生研究院所研發新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑的非專屬授權合約簽約，將會加快腳步，期望能盡快研發優化成快篩相關試劑套組並通過衛生福利部專案製造或查驗登記，今天股價也吸引買盤布局。

另外，金萬林公布自從公布與美國客戶PacGenomics 合作以金萬林開發的新冠肺炎核酸檢測試劑套組進行實驗驗證後，金萬林於台灣時間109年5月20日上午11:00收到電子郵件通知本試劑實驗內容符合FDA規範，並許可本試劑可用於檢測新冠肺炎，股價已經連續2天飆漲後，未來出貨想像題材，今天價再度大漲。