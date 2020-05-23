快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情肆虐 防疫概念股在資本市場上演驚奇

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
近一個月漲幅較大防疫概念股，前二名都是口罩概念股。記者李隆揆／翻攝
近一個月漲幅較大防疫概念股，前二名都是口罩概念股。記者李隆揆／翻攝

新冠肺炎疫情肆虐下，資本市場也上演驚奇行情！口罩的恆大（1325）股價一路暴衝，近一個再漲180%，疫苗概念股的高端（6547）、國光（4142）漲幅分別為83%跟103%；冷灶一樣的興櫃突然成為股民尋寶的地方，推升多檔興櫃個股上演熔斷驚奇大行情。

根據統計數字顯示，近一個月漲幅較大防疫概念股，前二名都是口罩概念股的恆大（1325）、康那香（9919）漲幅最大，分別為180%跟108%，第三名分別為國光生（4142）、生華科（6492）及高端疫苗（6547）漲幅分別為103.87%、89%及83%。

2020年才剛開始沒有多久，中國武漢為控制疫情宣布封城，新冠肺炎陰霾開始籠罩全世界，新冠肺炎威脅全球民眾的性命，只要跟防疫有關的產品從口罩、檢測、疫苗到醫療都成為大家討論的熱門話題，相關的個股更成為人氣指標，吸引投資人捧錢追股票。

這可以說是全球型的大災難，對於經濟、產業及性命所造成的衝擊都是前所未見，美國股市因為恐慌出現三次熔斷，根據近日的統計數字，全球感染新冠肺炎的人數已經超過487萬人，死亡也達到32萬人，這樣的數字讓大家更了解新冠病毒所造成的傷害。

全球瘋防疫股，資金到處追逐找尋追逐防疫概念股，過去沒有人注意的口罩廠、檢測業者及疫苗生產廠，都成為最夯的族群，在國內也是資金追逐的明星，造成多檔個股個國股股價急速飆漲，上市的相關個股大漲後，興櫃普生（4117）、敏成（4431）投資人搶買，漲幅啟動興櫃熔斷，讓更多目光投注到興櫃市場來。

雖然後有寶齡富錦生技（1760）、安肽生醫、台康生技（6589）因申請的檢測產品收到TFDA回函不予核准，一度讓國內的市場資金冷靜下來；然而在其他的生技股不斷釋出相關防疫利多題材下，上周五再度有金萬林、豐技生技（6744）、瑩碩生技（6677）、昱厚生技（6709）及友霖 (4166)等五檔再度觸動熔斷，這波驚奇行情在疫情未見停歇中，還在持續上演著。

台新投顧副總黃文清表示，台灣生技類股沈寂已久，此波飆漲點燃未來生技產業發展，不過短期漲幅已經很大，上周五以來相關族群開始明顯受挫，籌碼變凌亂，短線應避開；長期來看，疫情衝擊下，生技產業的長線投資機會仍在，投資人可檢視相關的營收與獲利是否跟著議題發展，投資人在操作相關題材個股，應避免追高。

生技產業 興櫃

延伸閱讀

WHO：新冠肺炎疫情打亂8千萬名嬰兒的疫苗施打計畫

口罩沒人排還有剩 藥師永不忘這一天！

金萬林等5檔興櫃生技股暴漲 觸熔斷暫停交易

駐印度清奈辦事處贈4.5萬口罩給坦米爾那都省

相關新聞

16檔投信作帳 領漲抗跌

中國大陸全國人大會議安排審議香港國安法，造成美中關係緊張，台灣恐被牽動。法人建議，投資人現階段可掌握半年度作帳行情強勢股...

投信：台股震盪格局持續 後市觀察3大方向

投資人信心被壓抑，台股22日開低走低，終場守住10800點大關。投信分析，指數強勁反彈後面臨半年線壓力，預期震盪格局持續...

三檔高價股 美銀叫好

美股回跌，加上中國大陸「香港國安法」重挫港股，台股昨（22）日大跌近200點，不過外資圈追蹤長線趨勢，評估利基個股不見得...

法人看盤勢 Q2有望築底

加權指數突破11,000點關卡後，因美中在香港議題持續緊張，港股下挫拖累，台股過高後拉回，周線收斂僅小漲0.03%，法人...

22檔股票 停止資券交易

首季季報效應擴大，證交所、櫃買中心昨（22）日公布首季每股淨值低於10元，股票暫停融資融券交易個股名單，多達22檔，當中...

ETN趨勢導航／七檔ETN走勢抗跌

台股受制於美中衝突進一步惡化，連三周收低，除具避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）大漲4.14%外，以追蹤中小型股，...

車市回溫 供應鏈暖了

受新冠肺炎疫情蔓延影響，全球車企3月下旬陸續停工，期間逾150座工廠停擺。如今中國大陸車市率先走出陰霾，4月銷量實現正成...

就市論勢／雲端晶片、伺服器 吸睛

台股受國際股市影響，昨（22）日加權指數下跌197點，收10,811點；櫃買指數跌0.94點，收144.15點。經濟部統計處公布4月外銷訂單385.3億美元，年增2.3%，優於經濟部預期。新興科技、遠距商機、半導體競爭優勢有助維持台灣外銷動能。

美中緊張 避險情緒急升 外資大賣台股290億

美中衝突擴大，外資昨（22）日反手賣超台股290億元，壓抑指數回測月線10,803點，多頭三度叩關年線無功而返，櫃買市場...

熱門新聞

15檔Q2彈升、Q3攻高 法人超前部署

防疫國家隊前進印度 普生搶頭香

防疫股燒 八檔躋身百元股

今年來漲20% ETF十強出列

台積設備廠股東會 受矚目

高價股 掀比價行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。