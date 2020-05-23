疫情肆虐 防疫概念股在資本市場上演驚奇

新冠肺炎疫情肆虐下，資本市場也上演驚奇行情！口罩的恆大（1325）股價一路暴衝，近一個再漲180%，疫苗概念股的高端（6547）、國光（4142）漲幅分別為83%跟103%；冷灶一樣的興櫃突然成為股民尋寶的地方，推升多檔興櫃個股上演熔斷驚奇大行情。

根據統計數字顯示，近一個月漲幅較大防疫概念股，前二名都是口罩概念股的恆大（1325）、康那香（9919）漲幅最大，分別為180%跟108%，第三名分別為國光生（4142）、生華科（6492）及高端疫苗（6547）漲幅分別為103.87%、89%及83%。

2020年才剛開始沒有多久，中國武漢為控制疫情宣布封城，新冠肺炎陰霾開始籠罩全世界，新冠肺炎威脅全球民眾的性命，只要跟防疫有關的產品從口罩、檢測、疫苗到醫療都成為大家討論的熱門話題，相關的個股更成為人氣指標，吸引投資人捧錢追股票。

這可以說是全球型的大災難，對於經濟、產業及性命所造成的衝擊都是前所未見，美國股市因為恐慌出現三次熔斷，根據近日的統計數字，全球感染新冠肺炎的人數已經超過487萬人，死亡也達到32萬人，這樣的數字讓大家更了解新冠病毒所造成的傷害。

全球瘋防疫股，資金到處追逐找尋追逐防疫概念股，過去沒有人注意的口罩廠、檢測業者及疫苗生產廠，都成為最夯的族群，在國內也是資金追逐的明星，造成多檔個股個國股股價急速飆漲，上市的相關個股大漲後，興櫃普生（4117）、敏成（4431）投資人搶買，漲幅啟動興櫃熔斷，讓更多目光投注到興櫃市場來。

雖然後有寶齡富錦生技（1760）、安肽生醫、台康生技（6589）因申請的檢測產品收到TFDA回函不予核准，一度讓國內的市場資金冷靜下來；然而在其他的生技股不斷釋出相關防疫利多題材下，上周五再度有金萬林、豐技生技（6744）、瑩碩生技（6677）、昱厚生技（6709）及友霖 (4166)等五檔再度觸動熔斷，這波驚奇行情在疫情未見停歇中，還在持續上演著。

台新投顧副總黃文清表示，台灣生技類股沈寂已久，此波飆漲點燃未來生技產業發展，不過短期漲幅已經很大，上周五以來相關族群開始明顯受挫，籌碼變凌亂，短線應避開；長期來看，疫情衝擊下，生技產業的長線投資機會仍在，投資人可檢視相關的營收與獲利是否跟著議題發展，投資人在操作相關題材個股，應避免追高。