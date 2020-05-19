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上櫃季報形式審查出爐 恩得利、裕國5/20起停止交易

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

上櫃公司第1季財務報告形式審閱結果出爐 ，櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報的第1季財務報告，上櫃有價證券應停止交易有二家，為恩得利（1333）及裕國(8905)，應調整交易方式有八家，並自5月20日起實施。

對於相關調整交易方式公司及原因，櫃買中心分類表示，第一類是新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券，是恩得利及裕國。

恩得利公司前因未依規定公告與申報2019年度財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報今年第1季財務報告，有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，因此併案繼續停止該公司有價證券在證券商營業處所買賣。

裕國公司因未依規定公告與申報今年第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

第二類是變更交易方法的上櫃有價證券，只有一家，即辣椒(4946)。辣椒公司因財務報告顯示淨值已低於股本二分之一，故新增為變更交易方法。

第三類是繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的上櫃有價證券，共有四家，分別是燦星旅(2719)、晶宇(4131)、德宏(5475)及劍湖山(5701)。

燦星旅、晶宇、德宏及劍湖山等四家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

第四種是恢復普通交割的上櫃有價證券，分別是天蔥(2740)、進泰電子(3465)及上揚(6222)等三家。天蔥、進泰電子及上揚等三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

櫃買中心 證券商

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