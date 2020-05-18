快訊

北市酒店舞廳將解禁？ 黃珊珊曝三條件：最快周四復業

走出染疫陰霾！嚴德發：敦睦艦隊三艦今起恢復戰備

上櫃第1季財務報告形式審閱結果出爐 三檔恢復普通交割

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2020年第1季財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有二家，應調整交易方式計有八家，並自5月20日起實施。其中天蔥（2740）、進泰電子，以及上揚恢復普通交割。

櫃買中心說明相關調整交易方式的公司及原因。新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券有恩得利以及裕國。恩得利公司前因未依規定公告與申報2019年度財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

裕國公司因未依規定公告與申報第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

恢復普通交割之上櫃有價證券則有天蔥、進泰電子，以及上揚。天蔥、進泰電子及上揚等三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

新增為變更交易方法之上櫃有價證券則是辣椒。辣椒公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券包括燦星旅、晶宇、德宏，以及及劍湖山。燦星旅、晶宇、德宏及劍湖山等四家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

櫃買中心 證券商

延伸閱讀

首季財報出爐 近六成上櫃公司獲利、40家EPS逾2元

上櫃股票保瑞 5月19日起得為融資融券交易

中華電信調漲簡訊費未及時公告 三竹發聲明澄清

三竹掛牌上櫃 迎蜜月行情帶量走揚

相關新聞

三竹掛牌行情甜 帶旺資服類股

三竹（8284）今（18）日由董事長邱宏哲領軍團隊，敲鑼宣布三竹上櫃，三竹隨即迎接蜜月行情，無懼櫃買指數走弱、帶量走揚，...

《黃易群俠傳M》將上市 智冠、網龍聯手漲

網龍（3083）自製手機遊戲《黃易群俠傳M》預計今（2020）年第二季底登場，近期官方頻頻透過臉書粉絲團，為上市前預熱，...

三竹掛牌上櫃 迎蜜月行情帶量走揚

三竹（8284）於2000年公開發行後，磨刀20年，今（18）日由董事長邱宏哲等人共同宣布公司掛牌上櫃，隨即迎接蜜月行情...

法人觀點／勤誠 今年每股純益估7.5元

勤誠（8210）因新冠肺炎疫情帶來遠距上班、上課，宅經濟線上購物、遊戲等活動大增，皆帶動美系及中國大陸客戶擴大建置大型資料中心之伺服器需求。

迎接傳統旺季 元山本季營收可望創高

散熱風扇廠元山（6275）迎接傳統旺季，該公司內部預估，包括家電風扇、散熱產品出貨量均有機會持續成長，挹注下半年營運動能轉強。

第一類接觸／勤誠衝研發 動能強勁

勤誠為伺服器機殼大廠，全球伺服器機殼市占約17%，主要深耕伺服器白牌市場，攜手系統整合商（SI）客戶共同開發電信商客戶，也與OEM、ODM廠合作搶攻終端客戶，包括相關伺服器及短機箱機殼，可望成為新的成長動能。

勤誠總座陳亞男 用誠懇打動客戶

勤誠總經理陳亞男是國內少數的科技業女性高階經理人，她原本是勤誠董事長特助暨全球業務處副總，不僅是董事長陳美琪最重要的左右手，同時也是公司的業務大將，總座任職近二年期間，去年成功將勤誠營運推向高峰，今年雖遇到新冠肺炎疫情影響，但對下半年仍充滿信心。

寶得利 將發行私募普通股

寶得利（5301）昨（17）日公告，該公司董事會決議辦理發行私募普通股，私募對象是特定人及內部人，私募股數或張數以不超過3,000萬股之普通股為上限，自昨日起一年內分次辦理並得暫緩、取消發行。

采威攻雲端服務 拚明年IPO

近年來，隨著行動網路的快速發展，全球網路流量呈現爆炸性增長，「雲端運算產業」被視為台灣下個兆元產業。看好雲端運算產業未來發展趨勢，采威國際資訊（ISCOM）近年來積極朝向雲端服務發展，並結合大數據與AI技術，打造完整的雲端加值與應用服務。

智晶、錸寶 走出營運谷底

被動式有機發光二極體（PMOLED）雙雄智晶 （5245）、錸寶本季起營運回溫，走出營運谷底。因應新冠肺炎疫情持續干擾全球經濟景氣，雙雄都將衝刺新技術，力拚突圍。

VHQ營收 拚下半年好轉

影視特效製作公司VHQ-KY（4803）表示，基於對疫情影響的考慮，公司積極調整財務結構，預期整體營收狀況自下半年開始將有明顯好轉。

真好玩 下半年有撐

興櫃遊戲商真好玩（8491）宣布，已取得陸遊戲商趣炫網絡旗下新世代奇幻冒險MMORPG《天啟紀元》代理權，預計6月在台港澳市場同步上市，7月在南韓上市，第4季推向歐美市場，挹注下半年業績表現。

熱門新聞

三主權基金 5月來大賣台股

高賣低買、點火中小績優股 國家隊護盤策略轉變

外資連五賣台積電苦成箭靶 今賣超4.2萬張

全民權證／國巨報喜 挑長天期

友訊之爭 董事長胡雪加碼買股

520概念股＋台廠報喜 生技股開趴、多檔亮燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。