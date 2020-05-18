上櫃第1季財務報告形式審閱結果出爐 三檔恢復普通交割

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2020年第1季財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有二家，應調整交易方式計有八家，並自5月20日起實施。其中天蔥（2740）、進泰電子，以及上揚恢復普通交割。

櫃買中心說明相關調整交易方式的公司及原因。新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券有恩得利以及裕國。恩得利公司前因未依規定公告與申報2019年度財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

裕國公司因未依規定公告與申報第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

恢復普通交割之上櫃有價證券則有天蔥、進泰電子，以及上揚。天蔥、進泰電子及上揚等三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

新增為變更交易方法之上櫃有價證券則是辣椒。辣椒公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券包括燦星旅、晶宇、德宏，以及及劍湖山。燦星旅、晶宇、德宏及劍湖山等四家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。