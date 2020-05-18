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首季財報出爐 近六成上櫃公司獲利、40家EPS逾2元

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，上櫃公司應於5月15日完成公告申報2020年第1季財務報告者共計775家（不含金控公司，其申報期限為6月1日），除恩得利（1333）及裕國（8905）等二家公司未於期限內完成第1季財務報告之公告申報外，其餘均已全數完成公告申報。

經統計上述已申報的773家上櫃公司第1季營收約4,929億元，較去年同期減少146億元、減少幅度約2.8%；第1季稅前淨利344億元，較去年同期減少86億元、減少幅度約19.9%，不過仍有336家公司（約43%）稅前淨利較2019年度同期成長。

經分析，獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、文化創意業，以及電子商務業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加及因新冠肺炎疫情衍生的歐美轉單效應等，帶動營收及獲利增加，另文化創意業及電子商務業則是因疫情帶動宅經濟成長。而獲利衰退金額較大之產業主要為觀光事業、其他業及金融業，經瞭解除觀光事業受疫情衝擊，國內外旅遊需求及餐飲來客數減少外，其他業及金融證券業亦也受疫情影響整體獲利。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過5元公司計有八家，2元以上未達5元的公司計32家，1元以上未達2元之公司計69家，整體獲利上櫃公司共計454家，約占已公告申報上櫃公司之六成，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

在股利配發方面，經統計截至5月15日止，上櫃公司已公布擬配發2019年度現金股利之家數計517家，約占已公告家數67%（已公告774家），其中每股配發現金股利10元以上者計17家，5元以上未達10元的公司計40家，2元以上未達5元計146家，現金股利配發2元以上者總計為203家；現金殖利率大於2%的公司計有427家，約占已公告家數之55%，顯見上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢。另投資人也可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台(http://ic.tpex.org.tw)，作為投資決策參考。

櫃買中心 疫情

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