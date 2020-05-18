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三竹掛牌上櫃 迎蜜月行情帶量走揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

三竹（8284）於2000年公開發行後，磨刀20年，今（18）日由董事長邱宏哲等人共同宣布公司掛牌上櫃，隨即迎接蜜月行情，帶量走揚，盤中最高一度漲至68元，激勵東捷資訊（6697）等資訊服務商類股群起開紅。

三竹成立於1991年，主要業務包括金融資訊軟體研發、交易系統研發及行動加值系統研發等，近年業績步步高，2018年調整券商收費機制，去年（2019）全年營收16.7億元，稅後純益1.83億元，每股純益（EPS）4.48元，皆創下歷年新高。今年第一季，三竹營收4.18億元，稅後純益約3,700萬元，EPS為0.9元，優於去年。

三竹在今年4月27日到29日完成競拍，5月5日卻發布重大訊息，指出因中華電信調整網外簡訊發送價格，可能產生每月營業成本增加12%。

櫃買中心除了要求公司二度發布重訊，解釋網外簡訊費增高的解決方案，同時以重訊公告延遲有重大缺失為由，開罰三竹10萬元。

營收 櫃買中心

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