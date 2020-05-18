三竹掛牌上櫃 迎蜜月行情帶量走揚

勤誠總經理陳亞男是國內少數的科技業女性高階經理人，她原本是勤誠董事長特助暨全球業務處副總，不僅是董事長陳美琪最重要的左右手，同時也是公司的業務大將，總座任職近二年期間，去年成功將勤誠營運推向高峰，今年雖遇到新冠肺炎疫情影響，但對下半年仍充滿信心。

2020-05-17 22:40