法人觀點／勤誠 今年每股純益估7.5元

勤誠（8210）因新冠肺炎疫情帶來遠距上班、上課，宅經濟線上購物、遊戲等活動大增，皆帶動美系及中國大陸客戶擴大建置大型資料中心之伺服器需求。

此外，大陸為刺激經濟而積極推動的新基建政策，此政策重點項目包含建置雲端運算以及大數據中心，加上大陸電信營運商也因擴大服務業務而有資料中心投資需求。

分析師預估，勤誠第2季營收將跳升到20.19億元，季增50.95%、年增34.31%，單季毛利率回升到28.7%，稅後純益2.4億元，季增110%、年增26.5%，每股純益2.07元。

勤誠有96%營收來自伺服器貢獻，受惠近年伺服器產業在全球大型資料中心終端客戶的資本支出增加，使營運持續樂觀，預期下半年將會延續伺服器需求的拉貨動能，預估營收及獲利將會逐季向上成長，今年全年營收79.1億元，年增15.7%，毛利率則考量大陸客戶營收占比將會拉升、美系客戶下降，

因此可能較2019年下滑約2個百分點，但預估全年每股純益可達7.5元。