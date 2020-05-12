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興櫃公司業績說明會 湧盛、松果受邀登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為利投資人瞭解興櫃公司營運狀況，配合興櫃公司去（2019）年度財務報告之公告，櫃買中心今（12）日下午2點舉辦興櫃公司業績說明會，這次業績說明會將採線上直播方式。

這次說明會邀請兩家極具特色的興櫃公司，分別為從事汽車空調壓縮機及熱交換器研發、製造及銷售的湧盛電機（2249），以及從事線上購物平台的松果購物（6740），將由兩家公司的經營團隊線上說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人進一步瞭解公司的營運發展。

投資人可至櫃買中心網站點閱觀看興櫃公司業績說明會線上直播，相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於說明會當日中午12點前於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區（網址： https://www.tpex.org.tw/；「首頁/最新訊息/ 櫃買影音」）。

湧盛公司經營汽車空調壓縮機的售後服務市場（After Market），並以自有品牌「SIGMA JP」深耕海外市場，主要外銷地區為歐洲及美洲，占整體營收比重八成以上。該公司為壓縮機產業中少數能同時提供原廠件、副廠件及自製件之廠商，產品適用於各大汽車品牌之車系。

松果購物公司主要從事電子商務網路購物的交易平台業務，主要營運模式為B2B2C，除透過系統自動化取代重覆性高的人工作業外，並運用AI技術優化平台的客製化服務，以提升平台營運效率及消費者忠誠度。

櫃買中心 興櫃

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