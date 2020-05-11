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疫情影響 羅麗芬-KY第1季每股稅後虧損0.03元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）表示，中國大陸因新冠肺炎疫情延後復工，日常生活及消費活動因防疫措施而受限，集團營運因而受到較大影響，第一季營收1.13億元，較去年同期減少63.5％，平均毛利率71％雖維持在高水準，然而推出新品牌營銷費用增加，營業費用較去年同期增加9.5％，故公司第一季呈現小幅虧損145萬元，每股稅後虧損0.03元。

羅麗芬表示，中國大陸各地雖已逐漸恢復正常運作，但仍有保持社交距離等防疫措施限制，公司面對消費型態轉變，持續積極推動線上新品牌《伊姿佰EasyBio》銷售，並期待在疫情結束後能迅速引導消費者回流線下體驗。

由於疫情的衝擊，中國第一季首度出現經濟負成長，根據中國國家統計局的統計資料，民眾減少外出消費，社會消費品零售總額也衰退了19％，不過「宅經濟」帶動新型消費加快發展，第一季實物商品網上零售額年成長5.9％，占社會消費品零售總額比重為23.6％，比去年同期提高5.4個百分點。隨著企業復工復市，市場活力提升，先前壓抑的一些消費行為已有回補跡象，實體通路銷售開始陸續好轉。

羅麗芬洞悉大陸市場的演變，已及早布局線上銷售策略，運用微信小程序推動銷售旗下三大品牌的居家護膚商品，第二季起也陸續於各省導入旗下三大品牌之暢銷爆品（如芙蓉霜及女神水）至最新開發網路商城（美時芬）銷售；新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於自營線上商城及天貓、京東等平台上線銷售，引導消費者於線上消費。公司積極執行行銷計畫，預期在第二季逐漸收到成效。

美容美體養護產品的線下體驗仍然是培養長期消費者的最快途徑，在防疫優先的情況下，美容院雖陸續開業，仍有人流限制，因此，雖然中國大陸各城市逐步解封，但要回復常態外出消費仍需要一段時日，目前還是謹慎防疫優先，4月份營收5,097萬元，與上月持平，公司對第二季看法持審慎態度。

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