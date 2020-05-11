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傳奇首季EPS賺0.91元 獲利衰退

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商傳奇（4994）今（11）日公告上季財報，首季每股純益0.91元，較去年第4季每股純益1.14元、去年同期每股純益1.52元雙雙衰退，下滑主因來自新遊戲高峰貢獻期已過。

傳奇指出，公司首季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發製作並發行之手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權），至今穩定營運中。

至於自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》也在4月份推出國際版，未來將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望未來，傳奇有數款遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，並持續投入創新研發多樣化遊戲，將自有線上遊戲IP結合手遊玩法創造多元價值，秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

手機遊戲 財報

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