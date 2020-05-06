快訊

109會考衝刺／國文75％考文意理解 最難的非生活素養題

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興櫃生技防疫股再度大漲 博錸上漲25%、基米漲20%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
博錸、基米都是興櫃熱門生技防疫股。 本報系資料庫
博錸、基米都是興櫃熱門生技防疫股。 本報系資料庫

國內的生技業積極搶商機，博錸（6572）公布新冠病毒檢測試劑取得歐盟CE認證，5日興櫃收盤時大漲58%，6日再度漲幅25%；另一檔基米（4195）也是興櫃的熱門人氣股，成為有夢又有股利支撐的業者，吸引買盤進駐，今天再漲20%。

市場專家認為，主要有二大因素，基米轉投資世基持股近20%，世基宣布跟興櫃的金萬林（6645）合作的基因檢測準確性達9成，同時世基也可望成為經濟部第二波選上加入病毒基因檢測業者，讓基米也間接搭上新冠基因檢測商機業者之一；其二，基米去年配發現金股利1.2元，有股利支撐。

博錸生技（6572）宣布其所開發之新型冠狀病毒核酸檢測試劑已取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD）認證，搭配博錸自主設計開發之設備，僅需8 小時即可完成564人次檢測的超高通量設備，將大幅提升各國檢驗能量。

目前博錸自主研發、生產之設備及試劑，均未使用任何外來的技術授權；以取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode™ MicroDiscs）技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，除了具有高靈敏度外，更同時檢測病毒特有的三個基因，在病毒基因持續快速突變的當下，與絕大多數僅檢測一或二個病毒基因的的新冠病毒分子檢測試劑相較，博錸新冠病毒檢測試劑可進一步降低檢測結果偽陰性發生的機率。

博錸「新冠病毒檢測試劑」，每盒可同時進行94份檢體的檢測，搭配博錸桌上型自動化設備，將分子檢測的主要步驟(核酸提取、PCR反應、擴增後的病毒核酸與晶圓磁片雜合以及結果判讀)以流水線的概念分成不同的工站分開進行，一套設備即可達一天8小時564人次（16小時更可達1,222人次檢測）的超高通量，對世界各地大幅增加的篩檢需求來說，實屬大量篩檢的最佳解決方案。　

歐盟CE體外診斷試劑( IVD)認證除了是產品進入歐盟市場的鑰匙以外，博錸也正據以在東南亞市場透過當地經銷商進行體外診斷試劑的註冊，服務等待許久的客戶。在原有的精準醫學伴同式癌症基因突變分子檢測的深厚基礎上，博錸團隊透過新冠病毒檢測試劑的開發，正式開啟「呼吸道相關病原體檢測試劑」的研發。

新冠病毒檢測試劑僅是一系列產品中的第一項，博錸團隊將與策略夥伴持續通力合作，開發市場與下一世代呼吸道感染之產品，並為未來之防疫超前佈局。

生技股 新冠肺炎

延伸閱讀

興櫃七精兵 去年賺逾一股本

興櫃生技熱 觸動熔斷機制

相關新聞

興櫃生技防疫股再度大漲 博錸上漲25%、基米漲20%

國內的生技業積極搶商機，博錸（6572）公布新冠病毒檢測試劑取得歐盟CE認證，5日興櫃收盤時大漲58%，6日再度漲幅25...

國巨成員凱美成最大股東 金山電早盤跳空漲停

國巨集團成員凱美持有鋁質電容廠金山電股權至6.65%，成為單一最大股東。金山電今天早盤跳空攻上漲停35.8元，是3個多月...

疫情推升需求 德微首季每股賺0.51元

德微科技首季每股盈餘0.51元，在疫情期間維持逆勢成長，德微指出，主因在於工廠設立於台灣，且因在家及異地上班人數大增，加...

崇越電 Q1每股賺1.14元

電子材料供應商崇越電（3388）昨（5）日公布今年首季財報，不畏新冠肺炎情衝擊，單季獲利逆勢成長 ，首季稅後純益達8,427萬元，每股純益1.14元，較去年同期小幅成長。

新普營收月增8% 同期最佳

電池模組龍頭新普（6121）昨（5）日公告4月營收為63.5億元，不僅攀上今年以來高點，也是歷年同期最佳，月增約8%，年增率近21%，本季展望正向。

精材首季每股損益0.59元 低於市場預期

台積電子公司精材（3374）昨（5）日公布首季財報，單季稅後純益1.6億元，每股純益0.59元，相較去年同期每股淨損1.2元，獲利明顯提升，但仍低於市場預期。

晟德新藥研發 邁大步

晟德（4123）昨（5）日宣布如期達成旗下糖尿病候選新藥CS02二期臨床試驗研發進程，預定4月下旬完成最後一位受試者訪視，解盲結果將於今年下半年出爐。

泰博Q1獲利跳增1.7倍 每股純益4.15元創新高

血糖暨耳溫槍廠泰博（4736）昨（5）日公布第1季獲利，稅後純益3.68億元，年增174.63%，每股稅後純益（EPS）4.15元，單季獲利創下新高，第1季毛利率衝上52%，主因首季血糖檢測產品基本訂單狀況、產品組合皆不錯，加上新冠肺炎疫情升溫，額溫槍訂單單價、出貨量都大增帶動。

上月業績／聯亞減15% 新增產能將到位

聯亞（3081）昨（5）日4月營收1.7億元，月減15.1%，年增4.1%。展望未來，聯亞今年3月新增五成後段設備產能，要到6月底才能貢獻營收。

上月業績／穩懋-3% 宏捷科+1%

砷化鎵大廠穩懋（3105）、宏捷科昨（5）日公告4月業績，穩懋為20.13億元，月減3.1%，年增57%；宏捷科為2.77億元，月增1.6%、年增122.2%，攀上近51個月高點。

上月業績／華研-16% 拚下半年回溫

華研（8446）昨（5）日公告4月營收9,734.4億元，年減16.3％；今年前四月累計營收4.12億元，年減6.8％。

上月業績／瑞穎-4% 力拚轉運

新冠疫情帶動宅經濟，瑞穎（8083）的物流軸承分別打進美國龍頭電商自動倉儲物流系統及世界最大的快遞承運商，帶動第1季營收、獲利創歷史新高，4月營收則是歷史次高。

熱門新聞

金管會核准 石油ETF跌到0元強制下市

外資賣超123.87億連二賣 買超最愛這十檔

台股法人套利 大玩配對交易

大同市場派邀黃國昌接受獨董提名 監督中資問題

美中摩擦增需退場？市場專家：台股逢低應布局

上月營收雙升 12悍將列隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。