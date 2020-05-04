興櫃七精兵 去年賺逾一股本

興櫃公司2019年財報已全數公告完成，以半導體與電腦周邊類股表現最佳，個別公司則有昇佳電子等七家公司每股純益超過一個股本。

櫃買中心表示，興櫃公司應申報2019年度財務報告家數為250家，並至4月30日完成財務報告公告申報作業，統計興櫃2019年度整體營收總計約4,575億元，較2018年成長266億元，成長幅度約6.1%，半導體業及電腦周邊設備業的營收分別成長24.3%及11.1%，其獲利也分別成長93.1%及73.6%，於各類股族群中表現亮眼。

每股純益（EPS）方面，2019年度賺超過一個股本、即EPS超過10元的公司計有七家，包括昇佳電子、沅聖、穎崴、洋基工程、綠界科技、瑞鼎，以及汎德永業；EPS在5元以上未達10元的公司計有13家；2元以上未達5元的公司計有52家；合計72家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司28.8%。

此外，獲利公司家數計159家，占整體興櫃公司63.6%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司，值得投資人關注。