快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不畏疫情波及 優思資文創設計強登創櫃

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，優思資文創設計股份有限公司（7589）將於4月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。預計自4月23日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於4月30日起進行投資人認購及繳款作業。

優思資文創董事長陳袽琪表示，雖然各產業發展這陣子受到武漢疫情的影響，進出口發展均受挫，但優思資文創成立7年多來，走過許多風波，以過往的經驗處理所有產業品牌發展上面對的危機，食衣住行均是人類的基本需求，相信各產業陸續升級轉型、撥雲見日後，這些別人看似的危機都會成為留下來的產業與優思品牌發展上的轉機。

優思表示，公司服務相當創新且多元，提供客戶商務協同行銷的智慧及數位轉型發展服務，為客戶挹注行銷能量，進行品牌形象升級；中小企業透過優思公司建構之雲平台發展O2O創新服務，運用網路Web 3.0環境，提供虛擬與實體會展場地同步服務。

公司目前兩大業務項目，包括政府補助資源整合企劃輔導、資金募集、行銷設計之一條龍輔導規劃，以及為中小企業品牌電商建構形象行銷設計、會展規劃及商品設計，提供最好的商品及工業協同輔導服務。

創櫃板 文創

延伸閱讀

陸工業企業利潤 同比下降逾3成

兩岸青年文創賽 台生奪金獎

貿協推中小企業數位轉型工作坊 助廠商疫後彎道超車

伊朗新冠肺炎新增991例 逾月來首次低於千

相關新聞

不畏疫情波及 優思資文創設計強登創櫃

櫃買中心創櫃板再添生力軍，優思資文創設計股份有限公司（7589）將於4月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。預計自4月23日...

晟德旗下博晟「愛膝康」獲TFDA上市許可 將挺進全球

晟德（4123）旗下博晟生醫（6733）今（28）日宣布，旗下研發的膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「愛膝康一次性...

迅得雙利多 營運升溫

迅得（6438）歷經去年體質調整，今年第2季營運有望逐步回穩，在高階印刷電路板（PCB）廠加速自動化應用挹注，以及來自下半年ABF載板擴產與半導體應用需求，都將成為營運動能。

耕興配息6元 殖利率3%

檢測廠耕興（6146）昨（27）日公告，去年度盈餘每股擬配發現金股利6元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約3.1%。耕興並看好5G檢測商機，目前接單暢旺且測試排程滿載，將持續增購5G NR及4G LTE的檢測設備，以滿足訂單檢測需求。

神盾報喜 打進華為鏈

指紋辨識IC業者神盾（6462）昨（27）日宣布光學指紋辨識產品已經打入華為5G手機榮耀Honor 30 Pro／Pro+，與nova 7 Pro 系列機種。

三星推平價新機 台鏈進補

台灣三星電子昨（27）日宣布，在台推出Galaxy M11，為首款在台亮相的Galaxy M系列手機，搶攻宅在家的網購商機，僅在線上通路販售，建議售價4,000元有找，期擴大三星在平價機種的市占，助攻供應鏈業績。

台灣之星攻車聯網 告捷

台灣之星（3157）表示，積極部署智慧交通領域，攜手百家企業共建車聯網旗艦級生態圈，已經帶動車聯網門號數年複合成長近86%，同時拉抬整體物聯網今年以來累計營收年增2.6倍。

電網學校祭獎學金徵才

為解決電力人才需求，工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」將頒發總額超過100萬元的獎學金，即日起至5月10日開始收件，得獎者最高可獲3萬元獎學金，還有利爭取上市上櫃公司實習機會，增加聯盟中企業僱用意願，為自己電力職涯開拓美好未來。

洋基 配現金股利10元

洋基工程（6691）昨（27）日公告去年財報營收達51.72億元，年減13.4%；毛利率17.73%，年增1.72個百分點；稅後純益5.3億元，年減2.2%，每股純益12.92元，為公布財報以來次高紀錄。

晟德轉投資 澳優獲利靚

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業（HKG：1717）昨（27）日發布第1季財測，預計1~3月營收達人民幣19.10億元至19.35億元，年成長25.7%至27.4%；歸屬母公司稅後純益達人民幣2.61億元至2.71億元，年成長72.2%至78.8%。

永固競拍 每股最低45元

預拌混凝土廠永固-KY（5546）預計5月下旬掛牌上市。永固公告，為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資865萬股，將於29日至5月4日競價拍賣，最低承銷價格為每股為45元；並於5月8日至5月12日公開申購，每股發行價暫定為54元。

寶雅 Q1每股賺5.06元

美妝生活通路龍頭寶雅（5904）昨（27）日公布2020年第1季營收42.66億元，年成長12.35%，稅後純益為4.94億元，較去年同期4.54億元，成長8.8%，每股稅後純益（EPS）為5.06元。

熱門新聞

錢櫃遭逢惡火 為何好樂迪股價卻收紅？

外資終止連四賣 買超最愛這十檔

日本村田因疫再停工 國巨可望迎轉單

防疫股多檔亮燈 法人：可低接別追高

資金寬鬆 台股520行情點火

檢測報喜／高端亮燈 概念股同樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。