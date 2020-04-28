不畏疫情波及 優思資文創設計強登創櫃

櫃買中心創櫃板再添生力軍，優思資文創設計股份有限公司（7589）將於4月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。預計自4月23日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於4月30日起進行投資人認購及繳款作業。

優思資文創董事長陳袽琪表示，雖然各產業發展這陣子受到武漢疫情的影響，進出口發展均受挫，但優思資文創成立7年多來，走過許多風波，以過往的經驗處理所有產業品牌發展上面對的危機，食衣住行均是人類的基本需求，相信各產業陸續升級轉型、撥雲見日後，這些別人看似的危機都會成為留下來的產業與優思品牌發展上的轉機。

優思表示，公司服務相當創新且多元，提供客戶商務協同行銷的智慧及數位轉型發展服務，為客戶挹注行銷能量，進行品牌形象升級；中小企業透過優思公司建構之雲平台發展O2O創新服務，運用網路Web 3.0環境，提供虛擬與實體會展場地同步服務。

公司目前兩大業務項目，包括政府補助資源整合企劃輔導、資金募集、行銷設計之一條龍輔導規劃，以及為中小企業品牌電商建構形象行銷設計、會展規劃及商品設計，提供最好的商品及工業協同輔導服務。