生技熱燒到興櫃 今年熔斷四次

新冠肺炎疫情帶動防疫概念股續夯，上櫃股票包括高端疫苗、寶齡富錦、台康生技今（27）日都高掛漲停，連帶興櫃股票的普生也連二日大漲，且都啟動熔斷機制。而今年來興櫃啟動過四次冷卻機制，都是防疫相關個股。

櫃買中心表示，普生在明（28）日即恢復正常交易，明天若又達暫停標準，則會有規定再暫停交易，沒有特別的處置。

普生昨日均價為40.55元，高於24日均價27.03元達50%，因此暫停交易至收盤。這是今年第四次發生，第三次也是普生，24日均價27.03元高於23日均價18.02元達50%。前兩次則是敏成及清淨海，在1月30日發生，也同樣都是均價飆漲到熔斷。

敏成是生產靜電濾材／熔噴不織布廠商；清淨海是生產高生物分解環保家用清潔用品、高生物分解環保個人清潔化妝產品，以及防疫性產品廠商；普生則是精準醫療廠，23日甫宣布研發生產的新冠肺炎核酸檢測試劑，獲得歐盟認證。

櫃買中心表示，由於興櫃股票為議價交易，並未設漲跌幅度的限制，但為了保護投資人，特別新增興櫃股票個股價格異常之冷卻機制，當股票成交均價較前一營業日的價格漲跌逾50%以上，即暫停該檔興櫃股票之交易直到當日交易時間結束，以達到對價格異常波動的特定股票適時冷卻的效果。