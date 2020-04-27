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為測距儀充電釀禍？ 錢櫃大火工頭移送北檢複訊

晟德轉投資澳優乳業 本業獲利年增約五成

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業（HKG：1717）今（27）日發佈2020年第一季盈利預告，預計2020年1~3月營收達人民幣19.10億元至19.35億元，年成長25.7%至27.4%；歸屬母公司稅後純益達人民幣2.61億元至2.71億元，年成長72.2%至78.8%。若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生之虧損，本業稅後純益達人民幣2.90億至3.00億元，年成長達49.1%至54.2%，業績未受新冠疫情影響，持續強勁增長。

澳優乳業今年第一季業績再度向上攀升，主要受惠公司持續推行戰略計劃，強化全球供應鏈效能並提高營運效率，此外旗下自有品牌在市場認知度進一步推升的情況下繼續驅動集團營收；其中，配方羊奶粉銷售額在人民幣9.30億元至9.39億元間，年成長達36.1%至37.4%，而配方牛奶粉年銷售額在人民幣7.60億元至7.72億元間，年成長達34.1%至36.3%。

除了持續強化銷售網絡、品牌發展及提高服務品質，澳優乳業並於新冠疫情初始即針對員工健康、原料供應及產品物流作好應對措施，確保集團業務可以順暢運行。截至目前，澳優乳業於全球的各大工廠皆正常營運中，且已做好妥善庫存管理，並確保訂單皆可按時出貨；而於中國的物流中心也已墊高庫存水平，現有存量能滿足至少3個月以上的市場需求，另也安排多趟中歐國際貨運運輸，以滿足長期的市場需求。

澳優乳業表示，第一季度表現成績合乎預期，整體業務結構日趨合理，財務表現持續增長。即使面對疫情的不確定性，仍以堅定的戰略與明確的執行力克服挑戰，確保2020年的業績穩定性，逐步實現「成為全球最受信賴的配方奶粉及營養健康企業」之願景。

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