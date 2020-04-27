瑞儀去年股利8元創高 價量揚

背光模組廠瑞儀（6176）去（2019）年受惠平板及筆電需求強，全年獲利創高，也宣布發放現金股利每股8元，現金股利為歷年最多。瑞儀擁高殖利率護體，今（27）日爆出上萬張成交量，盤中股價重返百元，漲幅超過7%。

吃蘋果 EPS 12.62元

瑞儀為蘋果iPad、Macbook、iMac等產品背光模組獨家供應商，去年在iPad、Macbook推出新品帶動下，全年營收561.2億元，年成長4.01%，為近六年新高；稅後純益58.7億元，每股純益（EPS）12.62元，則為歷年新高；瑞儀來自iPhone營收漸減，靠平板、筆電業績補上缺口，帶動全年毛利率來到18.1%，為近15年最佳。

主要成長動來自平板

法人表示，去年毛利率和獲利創高，主要成長動能來自平板，平板部分，蘋果iPad產品除了平價機種，遇上新舊機種的轉換期，使營收下滑，其他尺寸產品皆有成長，整體成長達20%；此外，非蘋果機種成長更達七成，以微軟的產品成長最顯著。筆電部分，非蘋筆電帶來的貢獻顯著，主要是友達。瑞儀董事長王本然預期，本季接到客戶追加訂單，狀況不錯，營收表現可望回溫。