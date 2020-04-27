新藥獲選美國抗新冠病毒潛力藥 生華科奔漲停

全球都在找藥來治療新冠病毒，生華科（6492）今天早上宣布，新藥CK2抑制劑--Silmitasertib（CX-4945），在最新發表、由美國猶他州立大學抗病毒研究所（The Institute for Antiviral Research , Utah State University, IRA-USU）進行一項抗新冠病毒（SARS-CoV-2）潛力藥物篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中脫穎而出，股價再度攻上漲停板價75.2元。

生華科表示，IRA-USU團隊僅僅選出三個具強大療效抗新冠病毒的潛力藥物，來自台灣生華科的新藥Silmitasertib雀屏中選，鞏固下一階段試驗的基礎。由於這項體外實驗是直接以新冠病毒感染人體細胞觀察分析，方法先進精確，無疑正式宣告生華科有機會打進全球抗新冠病毒大聯盟。

生華科總經理宋台生表示，生華科新藥Silmitasertib第一次直接在Covid-19展現高效性。此外，IRA-USU團隊已經開發出特殊的基因轉殖改造的倉鼠動物模型可被人類病毒包括Covid-19感染以測試藥物的效益，深切期待Silmitasertib接下來在動物和人體的臨床試驗有更進一步的結果。

美國猶他州立大學抗病毒研究所設有生物安全三級實驗室，為美國國衛院NIH的經費長期合作資助的抗病毒實驗室，致力於多種人類病原性病毒的抗病毒藥劑和疫苗研究，也積極參與FDA核准多項抗病毒藥物的臨床前開發，在新冠病毒於全球失控，已經造成逾290萬人感染、超過20萬人死亡之際，IRA-USU的科學家啟動這項抗病毒藥物及化合物對新冠病毒的有效性篩選實驗。