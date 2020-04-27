檢測報喜／高端亮燈 概念股同樂

全球對於檢測的試劑需求還在高峰期，高端（6547）今天防疫檢測試劑傳喜訊，股價再度攻上漲停；寶齡富錦（1760）、安肽生醫、台康生技（6589）大聯盟成功開發出獨步全球Vstrip®COVID-19抗原快篩試劑今（27）日再攻漲停，也拉動相關跟檢測試劑有關的興櫃個股股價跟著大漲。

高端今天早上宣布利多，盤中股價衝上54.6元，寫下波段新高，主要是受惠於自行研發的新型冠狀病毒核酸檢驗組，檢測市場傳喜訊僅需1.5小時的螢光反應時間，今天一早公布已符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材（IVD）CE標示。

根據相關規定，高端這項核酸檢測試劑取得歐盟CE認證要求後，未來還需要取得外銷醫療器材查驗登記及製售證明，就可以開始在歐洲地區銷售，高端在全球防疫新冠肺炎將有所助益。

高端疫苗日前表示，此項核酸檢測試劑，係採用WHO與目前全球新冠肺炎病毒基因序列資料進行設計，擷取新冠肺炎病毒特異性基因片段的保守區域設計引子（primer）與探針（probe），僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒。

寶齡富錦、台康生技自組大聯盟成功開發出獨步全球Vstrip®COVID-19抗原快篩試劑，寶齡富錦、台康生技日前股價已經不斷創下波段新高，今天兩檔個股一開盤又一馬當先，再度攻上漲停；而台耀（4746）本身也是跟新冠新藥研發有關外，也因持有台康生技10%，今天股價漲幅逾5%。

法人分析，這次疫情，國內生技產業這次可說是全體總動員，各家業者因應不同的專長，兵分三路去做研發，從檢測的試劑、疫苗到藥品。快篩需求檢測的需求量會跟著疫情變化，持續增加；其次，能夠讓大家不必擔心的疫苗試劑；第三各家業者都全面檢視相關研發產品當中，可治療新冠病毒的藥物，陸續更新進度發表。