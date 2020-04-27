興櫃抗疫股漲到發燙 普生又見熔斷 金萬林也漲逾30%

興櫃因無漲跌幅限制，加上近期不少個股傳出新冠肺炎試劑檢測利多，使抗疫概念股漲到「熔斷」。普生（4117）因搭上新冠快篩試劑商機，今日股價續飆，盤中來到44.2元，漲幅63.52%，又見暫停交易。另，金萬林（6645）也因與合作廠商開發新冠檢測試劑，今日盤中興櫃價來到44元，漲幅34.47%。

普生表示，目前RT-PCR核酸檢測試劑仍為全球新冠肺炎試劑之大宗，旗下GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑可分別透過採集唾液、鼻咽等呼吸道分泌物樣本、以及少量血液樣本檢體，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測，其GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑僅需1-1.5小時的反應時間。

普生表示，目前已成功小批量出貨至中東、東南亞、馬來西亞、法國、歐洲等地區，公司仍持續加大旗下竹科廠試劑生產效能、原物料供應廠商備貨需求，有望5月可進入量產階段以因應訂單需求。

金萬林則是與美國知名基因檢測公司AGI（Arbelos Genomics Inc）合作開發新冠病毒檢測與自動判讀套組，預計在通過美國食品藥物管理局（FDA）之緊急使用授權後，即可加入美國本土篩檢行列。預估第一批合作研發產量為6000套，每套可篩檢48人，合計可篩檢28.8萬人。

金萬林表示，有鑒於新冠病毒的高度變異演化，經由公司的平台技術研發設計，此套檢測試劑可篩檢不同變化型態的新冠病毒，涵蓋了歐、亞、美洲的病毒株，排除在地化病毒差異，以降低因病毒演化所造成的檢測偽陰性。

金萬林表示，以系統化模式配套新冠肺炎檢測，可大幅提高感染性檢測效率及安全性。此外，公司亦整合系統提供生化全自動比對系統，出具E化檢測結果報告，可減少人工比對的時間，提升效率。